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06.09.2021 14:11
Рубрика: Власть

Мишустин: Работодателям нужно перестать использовать бумажные документы

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Работодатели не должны тратить ресурсы на избыточные бюрократические процедуры, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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"Нужно уйти от использования бумажных документов во всех случаях и ситуациях, где это возможно, а такие процессы, как прохождение инструктажа или ознакомление с правилами охраны труда, должны стать максимально простыми, но при этом эффективными", - заявил он в видеообращении к участникам Всероссийской недели охраны труда.

Законодательные инициативы позволят работодателям и работникам использовать современные цифровые решения, внедрять элементы дистанционного контроля и надзора, предупреждать нарушения и снижать риски.

С 1 марта 2022 года вступят в силу новые нормы, которые закрепляют риск-ориентированный подход к управлению в сфере охраны труда, напомнил Мишустин. Будут учитываться именно те риски, которые возникают на конкретном рабочем месте, а не только в рамках профессии или должности.

"И работодатель будет обязан не просто отчитаться о выполнении предписанных процедур, а на практике изучить реальные риски, с которыми сталкивается сотрудник, и обеспечить защиту от них, предоставить все необходимые средства безопасности. Это и есть адресный подход в охране труда", - пояснил председатель правительства.

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