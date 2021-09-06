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06.09.2021 18:12
Рубрика: Экономика

Могут быть губительны: названы возможные потери "РУСАЛа" из-за путча в Гвинее

Текст: Михаил Загайнов
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Возможные перебои с поставками бокситов из Гвинеи могут быть губительными для компании "РУСАЛ" (UC Rusal) и всей мировой алюминиевой промышленности. Об этом "Российской газете" заявил источник в отрасли.

Фото: Александр Колбасов/ТАСС
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"Одним из ключевых регионов деятельности UC Rusal уже 20 лет является Гвинейская Республика, где расположена почти половина мировых запасов бокситов - основного сырья для алюминиевой промышленности. UC Rusal является одной из крупнейших иностранных компаний в Гвинее. Хотя за последние годы там лидирующие позиции заняли китайцы", - отметил он.

По словам источника, под угрозой может оказаться 25% мировой добычи бокситов. "Цены на боксит могут вырасти до исторического уровня, что негативно повлияет на финансовое положение UC Rusal. Стоимость сырья уже выросла на новостях из Гвинеи. Себестоимость производства алюминия в РФ вырастет однозначно - почти 70% сырья - импортное, в подавляющей части - из Гвинеи", - отмечает эксперт.

По предварительным оценкам, из-за ситуации в африканской стране UC Rusal может потерять порядка 3 млн тонн глинозема в год. "Заместить такие объемы в РФ невозможно по причине отсутствия сырьевой базы", - подчеркнул собеседник "РГ".

Аналитик ФГ "ФИНАМ" Алексей Калачев согласен, что политическая нестабильность в Гвинее повышает риски на рынке алюминия и увеличивают волатильность.

"Если ситуация выйдет из-под контроля и в Гвинее воцарится двоевластие, добыча алюминия будет парализована, а это приведет к проблемам с поставками сырья для крупнейших производителей". - отмечает аналитик.

Впрочем, риск такого развития событий эксперт считает крайне низким. "Экономика Гвинеи сильно зависит от добычи и вывоза полезных ископаемых. Поэтому любая власть в стране будет заинтересована в продолжении добычи. Максимум, что грозит добывающим компаниям в этом случае - рост фискальной нагрузки или увеличение доли государства в доходах, то есть увеличение издержек", - пояснил Калачев.

Дерипаска: Ситуация в Гвинее может отразиться на рынке алюминия

В воскресенье Jeune Afrique сообщило о попытке переворота в Гвинее. По данным издания, переворот организовали представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной главы государства.

В понедельник цены на алюминий на мировых рынках обновили максимумы 2008 года.

Гвинея добывает около 23% мирового объема бокситов - основного сырья, для производства алюминия. Кроме того, страна обладает крупнейшими в мире подтвержденными запасами бокситов (около 40 млрд тонн).

Экономика Отрасли Промышленность В мире Африка Гвинея Компании Металлургия и горнодобыча Русал

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