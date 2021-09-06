Nord Stream 2 AG сообщила об укладке последней трубы "Северного потока-2"

Последняя труба уложена на строительстве второй нитки "Северного потока-2". Об этом сообщила компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.

"Следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом надводного захлеста", - заявили в компании.

Затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.

Ранее в "Газпроме" заявили, что в 2021 году по газопроводу "Северный поток-2" может быть поставлено 5,6 миллиарда кубометров газа. По мнению экспертов, исходя из названного объема, можно сделать вывод, что газопровод заработает в октябре или в начале ноября.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании. Пропускная способность газопровода оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год.