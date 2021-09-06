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6 сентября 2021 г.

Указ губернатора Новгородской области от 6 сентября 2021 года № 422 "О внесении изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

Дата подписания 6 сентября 2021 г.
Опубликован 6 сентября 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Новгородской области от 6 марта 2020 года № 97 "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести изменение в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности", изложив пункт 2517 в редакции:

"2517. Органам местного самоуправления Новгородской области организовывать ярмарки, а также культурно-развлекательные мероприятия для населения, в том числе посвященные празднованиям дней образования населенных пунктов, при условии их проведения вне помещений (на открытых уличных площадках) и с численностью участников не более 1000 человек.".

2. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин



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