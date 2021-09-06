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06.09.2021 19:58
Рубрика: Экономика

Объявлено о завершении укладки "Северного потока-2"

Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Федеральный выпуск № 203(8554)
Последняя труба уложена на строительстве второй нитки газопровода "Северный поток-2", сообщила компания - оператор проекта Nord Stream 2 AG.
По оценкам экспертов, поставки газа могут начаться в октябре или в начале ноября. Фото: РИА Новости По оценкам экспертов, поставки газа могут начаться в октябре или в начале ноября. Фото: РИА Новости
По оценкам экспертов, поставки газа могут начаться в октябре или в начале ноября. Фото: РИА Новости

"Следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом надводного захлеста", - заявили в компании. Затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2021 года. "Северный поток-2" будет способствовать удовлетворению долгосрочных потребностей энергетического рынка ЕС в импорте природного газа, обеспечивая надежные и безопасные поставки на разумных экономических условиях", - добавили в компании.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Ранее в "Газпроме" заявили, что в 2021 году по газопроводу "Северный поток-2" может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа. Исходя из названного объема, можно сделать вывод, что газопровод заработает в октябре или в начале ноября. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер отмечал, что поставки газа по "Северному потоку-2" в Европу могут начаться в отопительный сезон 2021 года.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода - от побережья России через Балтийское море до Германии. Труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании. Пропускная способность газопровода оценивается в 55 млрд кубометров газа в год.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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