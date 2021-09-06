Обновленная Mazda CX-9. Юбилейная версия и исполнение Noir

Компания Mazda начала продажи в России обновленного кроссовера CX-9. Флагманская модель получила юбилейную серию Century Edition в честь 100-летия марки, а также исполнение Noir. Как изменилась самая роскошная Mazda, выясняем на дорогах Красноярского края и Хакасии.

CX-9 второго поколения появилась в России в конце 2017 году. В 2019 году японцы обновили модель - кроссовер обзавелся комплектацией Executive и получил усовершенствованное управление, чуть-чуть освежили и салон.

А теперь в Mazda решили добавить в гамму модели юбилейную (Century Edition) и "темную" (Noir) версии, которые стали самыми дорогими для CX-9. И в этом нет ничего удивительного - россияне выбирают самые топовые комплектации японского кроссовера.

64% проданных автомобилей приходится на дорогое исполнение Executive. Далее по популярности идет Exclusive. При этом стартовую Active у нас вообще не покупают. Так что чем дороже - тем лучше.

Фото: Пресс-служба Mazda.

Машины Century Edition окрашены в белый перламутр. Внутри же очень много красного: кресла, обитые кожей наппа, ковролин, плюс юбилейное тиснение на подголовниках и ключе. Снаружи как обычно в таких случаях - шильдики на кузове.

Исполнение Noir выделяется черными акцентами снаружи: решетка радиатора, корпуса зеркал, колесные диски. Салон тоже красный, а вот ковролин на полу здесь темный. Вживую обе версии смотрятся очень круто - особенно подойдет тем, кому надоели серые тона в интерьерах автомобилей.

Ну и на этом все обновки 2021 года заканчиваются. Стоит, правда, оговориться, что CX-9 получил новое оборудование и функционал в 2020 году, когда весь мир только узнал о COVID-19. Так, автомобиль обзавелся системой помощи при движении в условиях бездорожья Off-road Traction Assist вместо отключения Traction Control, а также G-Vectoring Control Plus, адаптивной системой освещения, люком с электроприводом, Auto Hold и системой распознавания пешеходов днем и ночью.

Фото: Пресс-служба Mazda

Во всем остальном - это тот же CX-9, который мы знаем. Внутри здесь по-прежнему классные материалы отделки, мягкий пластик, современный дизайн - придраться особо не к чему. Mazda давно уже стремится в премиум-сегмент. И как раз семиместный SUV вплотную приблизился к этой цели.

Показания спидометра дублируются - цифры проецируются на лобовое стекло. Это здорово упрощает жизнь. К тому же, можно менять высоту символов, их цвет. Раз оказавшись в машине с таким помощником, потом уже начинаешь жалеть, что эта опция по умолчанию не ставится на все машины.

Фото: Пресс-служба Mazda

А в середине передней панели расположен 10-дюймовый монитор с навигацией и мультимедийной системой. В дороге им можно управлять при помощи шайбы, которая расположена под правой рукой, чтобы не тянуться к экрану. Есть CarPlay и Android Auto. Правда, в 2021 году, когда в тренде цифровизация всего, небольшой экранчик мультимедиа уже не кажется солидным для флагманского кроссовера Mazda. Ну да ладно. Запишем японскую марку в число консерваторов.

Машина также комплектуется премиальной аудиосистемой Bose c 12 динамиками, которая выдает отличный звук.

С посадкой все в порядке, найти нужное вам положение сможет даже высокий водитель, а регулировок вполне достаточно. Сиденья анатомической формы не заставят вас вспомнить о болях в спине даже при поездке на длительные расстояния.

И с пространством в CX-9 все отлично: и спереди, и сзади места вагон и маленькая тележка. Разве что в третьем ряду смогут уместиться лишь дети, но семиместный вариант ничего другого и не подразумевает. На галерке взрослым попросту делать нечего.

У "японца" 810-литровый багажник при сложенном третьем ряде сидений (хватит как для поездок по магазинам, так и для вояжей на дачу). Если надо, то можно увеличить этот объем до 1 641 литров, сложив и второй ряд. Тогда влезет и крупногабаритный груз.

Фото: Пресс-служба Mazda

Машина все также комплектуется 6-ступенчатой АКПП и единственным двигателем - 2,5 литровой бензиновой турбированной "четверкой", которая обладает мощностью в 231 л.с. и максимальным крутящим моментом в 420 Нм.

На городских скоростях мощности хватает за глаза, при равномерном движении по трассе - тоже, но вот при обгоне, когда на спидометре трехзначная цифра, нажатие на педаль газа не вжимает в спинку. С другой стороны, кто сказал, что двухтонный кроссовер обязан быть спорткаром? Расход топлива при этом в смешанном цикле составляет вполне сносные 13 литров на "сотню".

Фото: Пресс-служба Mazda

Автомобиль крепко стоит на трассе, предсказуемо реагирует на повороты руля, редко передает в салон ощущения от ям - модель располагает к длительным путешествиям.

Еще один приятный момент - подвеска. За время теста ни разу не удалось ее "пробить", хотя, конечно, откровенно говоря, машину мы особо не жалели. Лежачие полицейские, ямы, стыки - все это Mazda преодолевает очень мягко и незаметно. Вкупе с отменной управляемостью (за рулем CX-9 нет ощущения, что ты в громоздкой машине), на японском кроссовере хочется ехать и ехать как можно дальше.

О внедорожных способностях SUV смысла говорить нет. Хоть у Mazda весьма солидный клиренс в 220 мм, даже в самой японской компании говорят, что полный привод нужен модели для того, чтобы увереннее чувствовать себя на асфальте, особенно на скользком покрытии. CX-9 проблем доставит вас по грунтовке на дачу, если потребуется. Но дальше лучше не экспериментировать. Естественная же среда обитания "японца" - это асфальт.

Фото: Пресс-служба Mazda

О следующем поколении CX-9 в СМИ не просачивались даже слухи. Сейчас все силы компании брошены на новую "шестерку" и CX-5. Так что нынешняя "девятка" задержится на рынке года на два-три, а может даже и на более долгий срок.

Сейчас доля большого CX-9 в сегменте больших кроссоверов составляет 3,5-3,7%. До конца своего жизненного цикла автомобиль вполне может и удержаться на этом уровне. По крайней мере у него все для этого есть. Он стильный, в меру динамичный, с удобным и большим салоном, приятно управляется, отлично подготовлен к нашим условиям, с кучей приятных и нужных опций.

Естественно, что после обновления SUV прибавил в цене. Сейчас вообще все машины дорожают даже без всяких рестайлингов. За стартовую версию Active просят 3 168 000 рублей. Комплектации Supreme и Exclusive стоят от 3 614 000 рублей и 3 753 000 рублей соответственно. За топовое исполнение Executive надо отдать 3 898 000 рублей. Если хочется спецверсию Noir, то сверху надо будет доплатить еще 35 тысяч рублей. Лимитированная Century Edition обойдется в 3 968 000 рублей. Учитывая, что топовые Hyundai Palisade, например, стоят за 4 млн рублей, цены на CX-9 кажутся не такими уж и высокими.