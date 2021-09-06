Победителя Всероссийского литературного конкурса "Класс!" назовут в Москве

Пятьдесят мальчишек и девчонок со всей страны - финалистов третьего сезона Всероссийского литературного конкурса "Класс" приедут в столицу на заключительное испытание. Их ждут мастер-классы с членами жюри - известными писателями - и финальное эссе, которое и определит судьбу главного приза. Имена шести лауреатов конкурса объявят 12 сентября на торжественной церемонии награждения. Победителей наградят ценными призами и сертификатами на прохождение обучения на курсах литературных мастерских.

Своими профессиональными секретами с юными авторами готовы поделиться писатели-наставники Майя Кучерская, Нина Дашевская, Алексей Олейников, Ольга Славникова, Марина Степнова, Олег Щвец. Им же предстоит сделать и нелегкий выбор победителей.

Единственный человек, который может позволить себе совсем не волноваться, - это победитель новой номинации "Выйди из класса!" Софья Перелыгина из Хабаровского края. На Книжном фестивале "Красная площадь" ее ролик, разыгранный как сюжет передачи "Около криминальная Россия" о том, почему она и ее одноклассники должны были выйти из класса был единогласно признан лучшим. Члены жюри не только рассмеялись, но оценили и оригинальность сюжета, и законченность истории, и работу над монтажом, и, конечно же, актерскую игру всех ребят.

Наградят в Москве и победителя номинации "Народное голосование" - Алексея Абаева с рассказом "Тишина в библиотеке", набравшего наибольшее количество читательских "лайков". Он получит приз от спонсора номинации интернет-магазина Myshop.

Но в действительности не важно, кто в итоге победит. Каждый из 50 финалистов уже победитель, потому что прошли жесточайший обор и обошли более 12,5 тысячи конкурентов, а именно столько детей приняли участие в конкурсе в этом году. Поездка в Москву - это еще один шаг к их писательской мечте, а еще это встречи с интересными людьми и уникальная возможность найти новых друзей и единомышленников.

Так, редактор направления "Альпина. Дети", специалист по раннему развитию Лана Богомаз расскажет ребятам о том, как рождается книга, кто ее делает, как написать и издать бестселлер и почему мы вообще читаем книги. Об этом ее лекция под интригующим названием "Чем пахнут книги. О том, какие превращения случаются с книгой до типографии". А еще Лана Богомаз привезет с собой самый ценный подарок для любого писателя - книгу, а именно сборник 50 лучших рассказов третьего сезона конкурса.

Погружение в мир литературы продолжит встреча с создателями и авторами уникального проекта - романа-буриме "Война и мир в отдельно взятой школе". Это уникальный литературный эксперимент, в котором приняли участие 24 современных автора и художника. Наконец, никого не оставит равнодушным лекция о творчестве от Дмитрия Быкова.