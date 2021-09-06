Путин примет участие в саммите БРИКС 9 сентября

На этой неделе, в четверг 9 сентября, президент Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в режиме видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР рассмотрят состояние и перспективы стратегического партнерства, в том числе совместные шаги по борьбе с распространением коронавируса, а также обсудят вопросы международной и региональной повестки с акцентом на ситуацию в Афганистане.

Планируется подписание декларации, где будут обозначены основные договоренности.

В этот же день, как ранее писала "РГ", пройдут переговоры президентов России и Беларуси в Москве.