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06.09.2021 14:43
Рубрика: Власть

Путин примет участие в саммите БРИКС 9 сентября

Текст: Кира Латухина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На этой неделе, в четверг 9 сентября, президент Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в режиме видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР рассмотрят состояние и перспективы стратегического партнерства, в том числе совместные шаги по борьбе с распространением коронавируса, а также обсудят вопросы международной и региональной повестки с акцентом на ситуацию в Афганистане.

Планируется подписание декларации, где будут обозначены основные договоренности.

В этот же день, как ранее писала "РГ", пройдут переговоры президентов России и Беларуси в Москве.

Власть Работа власти Президент Международные организации БРИКС

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