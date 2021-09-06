Встреча Путина и Лукашенко - пятая в этом году. Не вел общей хронологии их рандеву за 20 лет, но предполагаю, что это - рекорд. Братские отношения - понятно, но не многие братья, живущие в разных городах, видятся 5 раз за 8 месяцев...

Пресс-конференций по итогам последних встреч не было. На сей раз она анонсирована, объявлена и повестка: речь, понятно, идет об интеграции, будет подписан ряд документов, которые с трудом утрясались. В частности, это вечный "газовый вопрос". В настоящее время Беларусь платит 128 долларов за 1000 кубометров - и добивается снижения, ссылаясь на то, что в соседней с ними Смоленской области цена - 55 долл. На что представители "Газпрома" отвечают, что это - внутренняя цена РФ, которую российским регионам дотируют, в то время как обычная экспортная цена в разы выше, чем для Белапуси. Скажем, спотовая цена в Нидерландах - 600 долларов за 1000 кубометров. На эту тему, как и по другим вопросам (экспортные пошлины на нефть, скажем) идет многолетний спор в рамках "братской бухгалтерии". Стороны существенно по-разному оценивают свои балансы прибылей и убытков. По-видимому, на сей раз существенные подвижки достигнуты, о чем и объявят на встрече.

Не упреждая события, стоит разобраться в принципиальном вопросе о границах интеграции. Без дипломатических ритуалов можно сказать очень просто: почему бы "Союзному Государству России Беларуси (договоры о его создании подписаны в 1996-99 гг.) не стать просто Единым Государством?

Ответ таков. Потому что это ненужно - ни России, ни Беларуси. И практически невозможно.

Слова "братский народ" для белорусов совсем не пустые, выражают реальное мироощущение, как и у русского народа

Беларусь - кто бы ее ни возглавлял - это ненужно по той простой причине, что ни одно государство в мире (и уж точно в Европе) после 1945 г. не шло на утрату своего суверенитета, ни с кем не объединялось. Сразу приходящее в голову возражение - ГДР, которая самоликвидировалась в 1990-м и слилась с ФРГ. Но это была исключительная ситуация: менялся (как во всех странах Вост. Европы) общественный строй, это и было главным. В глазах граждан ГДР их республика после "падения Стены" становилась искусственным образованием, а идея Единства Германии обладала неодолимой притягательностью. Подобных настроений в Беларуст нет и не было. В отличие от ряда других постсоветских республик, в Беларуси никогда не существовало антироссийских, антирусских настроений - ни у власти, ни у оппозиции. Слова "братский народ" для белорусов совсем не пустые, выражают реальное мироощущение, как и у русского народа. Но именно что - "братский", т.е. сколь угодно близкий, но иной, отдельный.

Собственно, на этом "вопрос слияния" можно считать исчерпанным : если нет такого массового желания, порыва, то о чем вообще говорить?

Приведу все же еще несколько простых практических аргументов - уже с российской стороны.

Беларусь - надежный СОЮЗНИК России в мире. В случае слияния этот союзник исчезает, как субъект международного права. Зато вместо старого союзника Россия получает новые санкции от ЕС.

Если бы объединение произошло, несомненно, часть жителей Беларуси были бы недовольны - и Россия получает тот или иной вариант "сепаратистских движений" в своем составе. Внешняя поддержка этим движениям, понятно, гарантирована. А вот огромного энтузиазма (как с Крымом) в России бы не было. По поводу Крыма в российском обществе было два убеждения : у нас его несправедливо отняли ("преступление Хрущева"), жители Крыма стремятся "в родную гавань". Отсюда и национальное торжество от слияния. С Беларусью похожих аксиом нет, соответственно, и ощущения "закрытия гештальта" ждать не стоит.

Итак, об "объединении" речь идти не может. Но и какое-то "движение интеграции", видимо, будет

ВВП России на душу населения в 2020-м - 28 000 долл. ВВП Беларуси - 20 000 долл. Конечно, есть в РФ и более бедные регионы, но, понятно, что в случае объединения жители Беларуси рассчитывали бы на ощутимое повышение жизненного уровня. А это - серьезная нагрузка на федеральный бюджет.

И может быть, самое трудное.

Россия, как известно, - Федерация. Но на каких юридических основаниях в нее могла бы "влиться" Беларусь? Как "еще одна" республика в составе РФ? Но Беларусь - 9,5 млн жителей и фактически в разы больше самых крупных наших республик (Татарстан, Дагестан) и - главное! - имеет международный статус. Значит, "для компенсации" ей нужны какие-то особые права? Новый Федеральный Округ с Особыми Полномочиями? Т.е. "многоуровневая Федерация", что усложнит управление, запутает вертикаль, вызовет естественное недовольство всех других субъектов - и областей и республик, станет вечным "яблоком раздора"?

Итак, об "объединении" речь идти не может. Но и какое-то "движение интеграции", видимо, будет. Выравнивание законов, те или иные шаги в направлении и экономического и политического сближения...

Политика Лукашенко - при очевидной ориентации на Россию - долгие годы была "многовекторной", что, кстати, давало свои выгоды и России ("Минский процесс"). Геополитическое положение Беларуси диктовало ей "двуглавость", "восточно-западную ориентацию". Но как известно, за последний год это изменилось необратимо. ЕС не признал выборы-2020, де-факто не считает Лукашенко легитимным президентом. Отношения с Западом "обнулены". Очевидно, в этой ситуации Лукашенко делает и будет делать все от него зависящее для более плотного союза с РФ.