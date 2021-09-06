Рар: В случае суровой зимы ЕС откажется от требований к "Северному потоку-2"

В случае суровой зимы ЕС откажется от требований к "Северному потоку-2". Как отметил немецкий политолог Александр Рар, если Европе понадобятся большие объемы газа, она забудет обо всех рестрикциях.

Как напомнил эксперт, Газовая директива ЕС, запрещающая "Газпрому" как поставщику единолично владеть газопроводом, не новая и существует уже больше десяти лет. "Но! Ее в последние годы переделывали под давлением оппонентов России, и поэтому ее можно интерпретировать все-таки как инструмент дискриминации - конкретно "Северного потока-2" как российского проекта", - заявил Рар в беседе с "Московским комсомольцем".

Однако, по его мнению, это препятствие можно обойти. "Как показывает жизнь, когда Европа нуждается в больших объемах газа, она начинает судорожно его закупать, быстро забыв о своих ограничениях, рестрикциях. И так будет всегда в условиях холодных зим", - отметил политолог.

Он обратил внимание, что директива была принята в обновленном виде в 2019 году, а строительство газопровода стартовало в 2018-м на территории Германии. "И если бы не было санкций, постоянных угроз со стороны Соединенных Штатов, проект удалось бы полностью завершить в 2019 году, максимум в 2020-м. По сути, директива недействительна в отношении "Северного потока-2", поскольку труба уже строилась. Нельзя задним числом вводить закон в отношении объекта, который почти готов", - заявил Рар.

По его словам, Европа нуждается в газе, поскольку сама его уже почти не добывает. "В текущем десятилетии европейцам придется более 90% газа закупать на внешних рынках, и это усиливает позицию России как основного поставщика. Куда им деваться?" - заявил Рар. По мнению политолога, единственный выход - в отказе вообще от использования голубого топлива, вне зависимости от его происхождения. В Германии есть силы, выступающие за скорейший переход на возобновляемые источники энергии - солнечную, ветер, водород, биомассу, даже правительство поставило цель полностью перейти на них к 2045 году. "Я не верю, что получится. Этого можно добиться только за счет ужесточения законодательства, новых запретов на использование ископаемого топлива. Людям вряд ли такое понравится, а против собственного общества власти не пойдут", - отметил Рар.

"Так что у газа, а значит, и у "Северного потока-2" хорошие перспективы в Европе. К сожалению, эта отрасль крайне политизирована, ее используют как площадку для политического противостояния с Россией", - заключил эксперт.