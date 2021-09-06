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06.09.2021 10:30
Рубрика: Экономика

Рар: В случае суровой зимы ЕС откажется от требований к "Северному потоку-2"

Текст: Юрий Когалов

В случае суровой зимы ЕС откажется от требований к "Северному потоку-2". Как отметил немецкий политолог Александр Рар, если Европе понадобятся большие объемы газа, она забудет обо всех рестрикциях.

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Как напомнил эксперт, Газовая директива ЕС, запрещающая "Газпрому" как поставщику единолично владеть газопроводом, не новая и существует уже больше десяти лет. "Но! Ее в последние годы переделывали под давлением оппонентов России, и поэтому ее можно интерпретировать все-таки как инструмент дискриминации - конкретно "Северного потока-2" как российского проекта", - заявил Рар в беседе с "Московским комсомольцем".

Однако, по его мнению, это препятствие можно обойти. "Как показывает жизнь, когда Европа нуждается в больших объемах газа, она начинает судорожно его закупать, быстро забыв о своих ограничениях, рестрикциях. И так будет всегда в условиях холодных зим", - отметил политолог.

Он обратил внимание, что директива была принята в обновленном виде в 2019 году, а строительство газопровода стартовало в 2018-м на территории Германии. "И если бы не было санкций, постоянных угроз со стороны Соединенных Штатов, проект удалось бы полностью завершить в 2019 году, максимум в 2020-м. По сути, директива недействительна в отношении "Северного потока-2", поскольку труба уже строилась. Нельзя задним числом вводить закон в отношении объекта, который почти готов", - заявил Рар.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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По его словам, Европа нуждается в газе, поскольку сама его уже почти не добывает. "В текущем десятилетии европейцам придется более 90% газа закупать на внешних рынках, и это усиливает позицию России как основного поставщика. Куда им деваться?" - заявил Рар. По мнению политолога, единственный выход - в отказе вообще от использования голубого топлива, вне зависимости от его происхождения. В Германии есть силы, выступающие за скорейший переход на возобновляемые источники энергии - солнечную, ветер, водород, биомассу, даже правительство поставило цель полностью перейти на них к 2045 году. "Я не верю, что получится. Этого можно добиться только за счет ужесточения законодательства, новых запретов на использование ископаемого топлива. Людям вряд ли такое понравится, а против собственного общества власти не пойдут", - отметил Рар.

"Так что у газа, а значит, и у "Северного потока-2" хорошие перспективы в Европе. К сожалению, эта отрасль крайне политизирована, ее используют как площадку для политического противостояния с Россией", - заключил эксперт.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации Европейский союз Газопровод "Северный поток-2"

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