Брянский игорный портал скрыл заработок, сравнимый с бюджетом региона

Брянские следователи возбудили второе уголовное дело в отношении "отмывших" миллиарды рублей организаторов онлайн-казино и тотализатора "1xBet".

Дело возбуждено по статье 174 УК РФ (легализация доходов от незаконных азартных игр в особо крупном размере). Предварительно установлено, что с января по март 2019 года житель Брянска Сергей Кречетов по уговору с основателем казино Романом Семиохиным в несколько траншей обналичил для него 631 миллион рублей со счетов "1xBet", придав операциям правомерный вид.

Однако эта сумма - особо крупная в глазах Уголовного кодекса - ничтожна по сравнению с реальным доходом букмекеров. Как подсчитали следователи, за пять лет Семиохин и его подельники заработали на азартных играх и тотализаторе 63 миллиарда рублей, что сравнимо с... бюджетом Брянской области. Роман родом из Брянска и управлял своей виртуальной империей из города.

В 2019 году, не дожидаясь возбуждения уголовного дела, команда "1xBet" Россию покинула, и после этого брянские следователи объявили пять человек в международный розыск. В числе фигурантов дела - бывший сотрудник управления "К" брянского УМВД. Скрылся за границей и "обнальщик" Кречетов.

- Обвинение ему предъявлено заочно, он также объявлен в международный розыск, - рассказали "РГ" в управлении СКР по Брянской области.

Семиохин с подельниками живут на Кипре, не имеющем обыкновения выдавать приезжих. А в Брянске судят управляющую сетью букмекерских точек Олесю Моспанову - по версии следствия, она принимала ставки для "1xBet". Кстати, несмотря на блокировку Роскомнадзором онлайн-казино, оно продолжает работать через сайты-двойники.

Добавим, что к расследованию деятельности Кречетова подключились сотрудники ФСБ.