Собянин открыл движение по участку СВХ между Открытым и Ярославским шоссе

Еще одним пробочным местом в столице стало меньше: открылось движение по участку Северо-Восточной хорды между Открытым и Ярославским шоссе с транспортной развязкой на проспекте Мира.

Давая старт потоку машин по новой дороге, мэр Сергей Собянин напомнил, что эта хорда - крупнейшая городская магистраль. "Она соединяет семь крупных городских магистралей и 15 улиц, проходит от Бусиновской развязки до Косинской развязки, до Некрасовки, от санкт-петербургской платной дороги до строящейся дороги на Казань, - сказал глава города. - Сегодня открыты еще два участка, соединяющие Открытое шоссе и Ярославку. Внутри города остался последний участок, соединяющий Дмитровку и Ярославку, который мы должны запустить в следующем году. И Северо-Восточная хорда будет готова".

В рамках нового участка построено 12,4 километра дорог, включая шесть эстакад, уже запущенный досрочно Богородский путепровод через пути МЦК, а также подземный пешеходный переход в районе станции МЦК "Белокаменная". Входит в него и транспортная развязка с проспектом Мира, которая обеспечит комфортное бессветофорное движение как по самой Северо-Восточной хорде, так и по Ярославскому шоссе. Перераспределение потоков, которое произошло с запуском этого участка, снизило нагрузку на Ярославку, северо-восточный участок МКАД и Енисейскую улицу. По оценке экспертов благодаря этому улучшилось транспортное обслуживание свыше чем 350 тысяч жителей близлежащих районов - Свиблово, Ярославского, Ростокино, Метрогородка и Богородского.

В целом же с запуском Северо-Восточной хорды, которая уже в следующем году заработает в полном объеме, движение улучшится в половине города, на МКАД, а также в центре Москвы.

Общая протяженность новой трассы - порядка 40 километров. Но с учетом сооружения съездов и реконструкции прилегающих улиц будет построено около 120 километров новых дорог, 80 эстакад, мостов и тоннелей протяженностью примерно 38 километров и 21 пешеходный переход. По оценке заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, готовность Северо-Восточной хорды сейчас составляет 80 процентов.

Эта хорда обеспечит диагональную связь между севером, северо-востоком и юго-востоком столицы. В районе Большой Академической улицы она соединится с Северо-Западной хордой, а в районе шоссе Энтузиастов - с Юго-Восточной хордой, став составной частью хордового кольца, которое замкнется в 2023 году. Еще раньше - до 2023 года, Северо-Восточная хорда соединится в районе Некрасовки со строящейся дорогой на Казань.