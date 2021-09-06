Извержение вулкана Шивелуч резко стихло

В понедельник камчатские вулканологи сообщили о том, что извергавшийся весь август вулкан Шивелуч неожиданно "успокоился". Хотя еще на прошлой неделе они предсказывали вероятность сильного извержения.

- Активность Шивелуча резко снизилась. Раскаленных лавин практически нет. Наблюдаются редкие камнепады с кромки кратера, но юго-восточная кромка кратера ночью продолжает светиться, - приводятся слова сотрудника института вулканологии ДВО РАН Юрия Демянчука на сайте Ключевской вулканологической станции.

По словам Демянчука, к активному куполу каждую ночь приезжают туристы. Люди игнорируют предупреждения ученых и спасателей об опасности нахождения в окрестностях исполина, по склонам которого до сих пор стекает раскаленная лава.

Напомним, что Шивелуч "проснулся" в конце июля - после мощного землетрясения на Аляске. Тогда специалисты предположили, что возросшая активность исполина может вызвать мощное извержение. В течение всего августа вулканологи регистрировали обвалы и сход раскаленного грунта по южному и юго-восточному склону купола, а также регулярные пепловые и парогазовые выбросы.

Справка "РГ"

Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатского полуострова. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Первоначальное название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.