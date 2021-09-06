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Рубрика: Власть

Путин заявил о важности обсуждения итогов Хабаровского процесса

Международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы", открывшийся в понедельник в Хабаровске, имеет особое значение с точки зрения сохранения исторической памяти и недопущения преступлений против человечности. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам и гостям форума.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По словам Путина, на Хабаровском процессе над японскими военными преступниками, состоявшемся в 1949 году, был вынесен правовой, моральный и нравственный приговор тем, кто развязал Вторую мировую войну, кто был виновен в преступлениях против человечности. "Его проведение стало выражением принципиальной позиции нашей страны по факту грубого нарушения норм международного права, включая запрет на использование химического и биологического оружия", - цитирует президента РИА Новости. Путин отметил, что Хабаровский процесс стал первым и значимым шагом на пути к запрещению подобного оружия массового поражения.

Фото: ФСБ России
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Глава государства считает, что нынешняя встреча имеет особое научное и практическое звучание. Обсуждение событий тех лет основывается на фактах и архивных материалах. Такая честная и ответственная позиция очень важна для сохранения исторической памяти, а также эффективного противодействия попыткам исказить события Второй мировой войны и недопущения их повторения, подчеркнул Путин.

Важно, чтобы нынешнее и будущие поколения помнили о зверствах японских милитаристов в годы Второй мировой войны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в видеообращении к участникам форума. По его словам, представленные архивные материалы, наглядно повествуют о роли министерства иностранных дел нашей страны в организации Хабаровского процесса. Лавров отметил, что этот процесс стал важнейшим дополнением суда в Токио, поскольку впервые засвидетельствовал ужасы применения биологического оружия и поведал об этом миру. "Забывать об этом мы не имеем морального права", - подчеркнул министр.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что материалы о судебном процессе над японскими военачальниками 1949 года планируется включить в учебную программу подготовки юристов и историков. В прошлом году Псковский госуниверситет разработал учебный модуль "Без срока давности", рассказывающий о преступлениях нацистов. В основном он посвящен Нюрнбергским событиям и тому, что происходило в нашей стране. "В этом году мы хотим дополнить этот модуль материалами по Хабаровскому процессу", - отметил Фальков.

Международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" проходит 6-7 сентября при поддержке Фонда президентских грантов. В рамках мероприятия в правительстве Хабаровского края открылась выставка рассекреченных документов "Дальневосточный Нюрнберг - документальная летопись Хабаровского края". В качестве экспонатов представлены документы из Архива внешней политики России, ФСБ, МВД, Государственного архива Хабаровского края и Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова, посвященные Хабаровскому процессу. Речь идет о суде над бывшими военными Квантунской армии, проходившем с 25 по 30 декабря 1949 года.

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