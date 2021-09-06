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06.09.2021 14:51
Рубрика: Происшествия

СК завершил расследование дела о крушении судна "Восток" и гибели 20 моряков

Текст: Иван Петров
О завершении расследования уголовного дела о крушении рыболовецкого судна "Восток" сообщили в понедельник в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ. Основным фигурантом по этому делу проходит замдиректора по безопасности и мореплаванию ООО "ДВ-Флот" Андрей Клочков. Ему ранее было предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ).

По версии следствия, обвиняемый "ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности по обеспечению безопасности мореплавания флота компании". В частности, говорится в обвинительном заключении, Клочков не провел подготовку экипажа рыболовецкого морского судна "Восток" к действиям в потенциально возможных аварийных ситуациях. "В отсутствие практических навыков и готовности экипажа к борьбе за живучесть Клочков допустил выход судна "Восток" из корейского порта Донхэ в порт Холмск Сахалинской области. Располагая сведениями о неблагоприятных погодных условиях в акватории Японского моря в районе предполагаемого маршрута движения в нарушение должностных обязанностей обвиняемый не обеспечил экипаж судна полной и своевременной информацией по эксплуатации судна в существующих погодных условиях", - рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Фото: Максим Слуцкий/ТАСС
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В результате 25 января 2018 около 05:00 (время владивостокское) под воздействием штормового ветра и волнения судно подверглось интенсивному обледенению. Это привело к тому, что "Восток" потерял устойчивость и затонул. "20 членов экипажа в условиях невозможности покинуть опрокинувшееся и терпящее бедствие судно погибли", - напомнили в СКР.

Отмечается, что экспертизы и совокупность других доказательств позволили восстановить картину произошедшего. Кроме того расследованию поспособствовали длительные поисковые мероприятия с применением сложного глубоководного оборудования, которые провели специалисты Минобороны и Минобрнауки.

В СК добавили, что по инициативе следствия владельцами судна семье каждого погибшего моряка выплачено по 1,5 млн рублей в качестве компенсации.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд", - заключила Светлана Петренко.

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