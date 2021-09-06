Врачи рассказали о состоянии пострадавших при драке в колонии Амурска

Двое осужденных, которые пострадали во время драки в колонии Амурска, находятся в местной горбольнице, их состояние оценивается как удовлетворительное, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава Хабаровского края.

Еще одного пациента в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение больницы в Комсомольске-на-Амуре.

"Ранее сообщалось о четверых раненых, однако одному из них госпитализация не понадобилась", - уточнили в минздраве.

Напомним, 5 сентября в исправительной колонии № 14 в Амурске произошел конфликт между группой осужденных, который перерос в драку. По информации СК, во время инцидента двое заключенных погибли, четверо пострадали. Возбуждено уголовное дело.