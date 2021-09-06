В Марий Эл сняли введенный из-за пожаров режим ЧС

В Марий Эл с 7 сентября отменяется режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за лесных пожаров. Указ об этом подписал глава республики Александр Евстифеев.

Накануне на заседании оперативного штаба заместитель председателя регионального правительства Степан Воронцов заявил, что площадь тлеющих участков не превышает трех гектаров, потушить их удастся штатными средствами Авиалесохраны и арендаторов территорий.

По словам Евстифеева, ситуация останется под контролем.

- Продолжаем работать до полной ликвидации задымления, но создавать сложности специальным статусом ЧС для хозяйства республики нет необходимости. Угрозы для населенных пунктов, людей и природы нет. Поэтому режим чрезвычайно ситуации снимаем, - заявил глава региона.

Он добавил, что за 2,5 недели борьбы с возгоранием удалось не допустить серьезного ущерба и травм людей. После полной ликвидации тлеющих участков начнутся работы по восстановлению леса.

Крупный лесной пожар в Медведевском районе Марий Эл возник 18 августа. Огонь подходил к населенным пунктам и оздоровительным зонам отдыха, из которых были эвакуированы сотни человек, включая детей. К тушению помимо спасателей привлекались сотрудники правоохранительных структур, различных ведомств, а также волонтеры.