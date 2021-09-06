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06.09.2021 11:07
Рубрика: Власть

В Марий Эл сняли введенный из-за пожаров режим ЧС

Текст: Сергей Кирсанов
Фото: Пресс-служба главы Марий Эл Фото: Пресс-служба главы Марий Эл
Фото: Пресс-служба главы Марий Эл

В Марий Эл с 7 сентября отменяется режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за лесных пожаров. Указ об этом подписал глава республики Александр Евстифеев.

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Накануне на заседании оперативного штаба заместитель председателя регионального правительства Степан Воронцов заявил, что площадь тлеющих участков не превышает трех гектаров, потушить их удастся штатными средствами Авиалесохраны и арендаторов территорий.

По словам Евстифеева, ситуация останется под контролем.

- Продолжаем работать до полной ликвидации задымления, но создавать сложности специальным статусом ЧС для хозяйства республики нет необходимости. Угрозы для населенных пунктов, людей и природы нет. Поэтому режим чрезвычайно ситуации снимаем, - заявил глава региона.

Он добавил, что за 2,5 недели борьбы с возгоранием удалось не допустить серьезного ущерба и травм людей. После полной ликвидации тлеющих участков начнутся работы по восстановлению леса.

Крупный лесной пожар в Медведевском районе Марий Эл возник 18 августа. Огонь подходил к населенным пунктам и оздоровительным зонам отдыха, из которых были эвакуированы сотни человек, включая детей. К тушению помимо спасателей привлекались сотрудники правоохранительных структур, различных ведомств, а также волонтеры.

В регионах Власть Работа власти Регионы Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Марий Эл Лесные пожары

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