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06.09.2021 13:00
Рубрика: Происшествия

Прокурор запросил для бизнесмена Быкова почти 15 лет колонии

Текст: Дмитрий Машуков

В суде Красноярского края продолжается процесс по делу бизнесмена и экс-депутата регионального Законодательного собрания Анатолия Быкова. Представитель обвинения запросил для него наказание в виде 14 лет 11 месяцев лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на краевую прокуратуру.

Фото: Управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии
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Речь идет о приговоре по делу об организации двух убийств, который должен быть вынесен завтра, 7 сентября. Напомним, 31 августа коллегия присяжных признала Анатолия Быкова виновным и не заслуживающим снисхождения.

Быкову предъявлены обвинения и в ряде других преступлений. Среди них - подстрекательство к убийству по найму и уклонение от уплаты налогов (речь идет о 60 миллионах рублей).

В материалах уголовного дела, по которому присяжные уже признали фигуранта виновным, говорится о преступлении, совершенном около 15 лет назад. По версии следствия, Быков задумал убить бизнесмена из Красноярска, рассказал об этом своему знакомому, и тот согласился выполнить заказ за 50 тысяч долларов. Позже Быков решил свести счеты с еще одним предпринимателем и дал киллеру новое задание. Одна попытка убийства провалилась. Вторая привела к смерти жертвы.

Сам Анатолий Быков отрицает причастность к преступлениям.

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