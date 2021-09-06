Сергей Шойгу рассказал о строительстве крупных городов в Сибири

Сразу несколько крупных научно-промышленных центров с населением от 300 тысяч до 1 млн человек могут появиться в Сибири. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в деталях рассказал, где и для чего будут построены новые города, которые должны дать мощный импульс развитию Сибирского региона.

Идею о развитии Сибири, превращении ее в мощный экономический центр Сергей Шойгу озвучивал уже не раз. Этот масштабный проект получил одобрительные отклики как у самих сибиряков, так и в высших эшелонах власти. Так, президент Владимир Путин поручил проработать инициативу министра обороны. "Мы много раз говорили об этом, Сергей Кужугетович является активным сторонником, я бы сказал даже, локомотивом этого проекта, надеюсь, что так и будет", - сказал глава государства.

В интервью РБК Сергей Шойгу, что называется, на пальцах объяснил необходимость появления в Сибири новых агломераций. По словам министра, в первую очередь речь идет о создании в Центральной и Восточной Сибири промышленных и экономических центров. "Например, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр с привлекательной экономикой и долгосрочным потенциалом роста "Медь и электротехника". Там есть все возможности не только для добычи, но и глубокой переработки меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью", - пояснил Шойгу.

Он отметил, что в этом же районе может быть создан кластер, полностью сфокусированный на производстве продукции высоких переделов по переработке алюминия, под условным названием "Алюминиевая долина".

Кроме того, в Южной Сибири, по мнению Шойгу, есть все возможности по созданию масштабной и высокодоходной добычи с более высоким переделом коксующегося угля. В районе Канска имеется потенциал по созданию углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья.

Также министр убежден, что вокруг Лесосибирска имеется достаточный потенциал для создания кластера "Лес и строительные материалы" с высокой долей продукции верхних переделов и привлекательной экономикой.

Сергей Шойгу отметил, что для того, чтобы привлечь людей в новые агломерации, необходимо продумать систему подъемных, льготных кредитов для приезжающих. К примеру, предоставление по "сибирской" ипотеке благоустроенного жилья или земельных участков для строительства собственного дома. Также, по его словам, можно увеличить размер материнского капитала и еще многое другое.

"Эти и другие меры создадут так называемый эффект агломераций, когда вслед за приездом и концентрацией на территории новых людей, то есть потребителей, за ними приходит бизнес для оказания различных услуг", - убежден Шойгу.