На Дону возобновилось оказание плановой медицинской помощи

В больницах и поликлиниках Ростовской области, с 6 сентября, возобновилось оказание плановой медпомощи, заполняемость мест в стационарах установлена в 50 процентов. Возобновлены профосмотры и диспансеризация. Разрешается работа заведений общественного питания в торгово-развлекательных центрах.

Ослабление антиковидных мероприятий произошло в соответствии с ранее подписанным постановлением главы региона Василия Голубева.

Кроме того, внесены также изменения в порядок проведения культурных мероприятий и спортивных соревнований. До 50 процентов увеличена заполняемость залов в кинотеатрах и театрах, а трибун на стадионе "Ростов Арена" - до 25 процентов.

Тем не менее в регионе продолжает действовать масочный режим на общественном транспорте, а при посещении кафе и ресторанов необходимо предъявлять QR-код о вакцинации, документ о перенесенном в течение предшествующего полугода заболевании COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест.