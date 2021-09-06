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Рубрика: Происшествия

Пограничники нашли пропавший в Каспийском море катер с туристами

Текст: Наталья Коротченко

Сотрудники погрануправления ФСБ России по республике Калмыкия и Астраханской области обнаружили катер "Корвет-750А" с семью туристами на борту, которые с пятницы не выходили на связь.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области, катер найден в районе острова Тюлений, пассажиры и экипаж не нуждаются в медицинской помощи.

Как писала "РГ", информация о пропавшем катере поступила к спасателям в воскресенье. Судно двигалось по маршруту Волгоград-Махачкала, при этом тургруппа не регистрировалась в МЧС.

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