Пограничники нашли пропавший в Каспийском море катер с туристами

Сотрудники погрануправления ФСБ России по республике Калмыкия и Астраханской области обнаружили катер "Корвет-750А" с семью туристами на борту, которые с пятницы не выходили на связь.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области, катер найден в районе острова Тюлений, пассажиры и экипаж не нуждаются в медицинской помощи.

Как писала "РГ", информация о пропавшем катере поступила к спасателям в воскресенье. Судно двигалось по маршруту Волгоград-Махачкала, при этом тургруппа не регистрировалась в МЧС.