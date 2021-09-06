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06.09.2021 19:35
Рубрика: Происшествия

В Крыму суд арестовал подозреваемых в подрыве газопровода

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Киевский районный суд Симферополя принял решение об аресте трех подозреваемых в умышленном повреждении газопровода в селе Перевальное. Они заключены под стражу до 4 ноября 2021 года. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе суда.

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Изначально уголовное дело по факту повреждения газопровода было возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ - умышленное уничтожение или повреждение имущества. Эксперты МВД и специалисты газового хозяйства сразу же заявили о механическом характере повреждения. Позже три человека были уличены в умышленном повреждении газопровода 23 августа 2021 года.

По версии следствия, подозреваемые умышленно установили на газопроводной трубе ГУП РК "Крымгазсети" взрывное устройство и произвели взрыв, чем повредили объект инфраструктуры и сделали невозможной его эксплуатацию. Без газа остались жители Перевального, несколько учреждений и воинская часть.

В числе подозреваемых - зампредседателя запрещенного в РФ крымскотатарского меджлиса Нариман Джелялов. Он заподозрен в пособничестве диверсии - по части 5 статьи 33 и части 1 статьи 281 УК РФ, но в суде полностью отрицал свою вину. Защищать Джелялова взялся адвокат Николай Полозов. Еще двое подозреваемых обвиняются по части 1 статьи 281 УК РФ (диверсия, совершение взрыва).

Следователи УФСБ мотивировали необходимость ареста подозреваемых тяжестью совершенного преступления и возможностью фигурантов скрыться от правоохранителей. Нариман Джелялов просил суд применить к нему меру пресечения в виде домашнего ареста. Но суд счел уместной именно арест в СИЗО, затребованный силовиками.

Постановления могут быть обжалованы в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Крым.

Сегодня же суд назначил административное наказание двум участникам несанкционированной акции в поддержку подозреваемых в диверсии у здания регионального управления ФСБ в Симферополе. Одного из них суд арестовал на 10 суток, другого - на 15. Обоим инкриминировано неповиновение законным требованиям сотрудников полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ).

Справка "РГ"

В РФ меджлис отнесен к числу экстремистских организаций и запрещен в 2016 году.

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