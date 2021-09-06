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06.09.2021 13:17
Рубрика: В мире

Решение по делу о крушении Boeing под Донецком вынесут до конца 2022 года

Текст: Юрий Когалов
Решение по делу о крушении на востоке Украины самолета Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии" вынесут до конца 2022 года. Об этом, как передает ТАСС, заявил председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс.

По его словам, это может произойти 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года, именно на эти даты запланированы заседания, на которых может быть вынесено окончательное решение. Согласно составленному графику, прокуратура сможет выступить с обвинительным актом в середине ноября или начале декабря этого года, а сторона защиты - дать свой ответ в марте следующего. Последний блок слушаний стартует в июне 2022 года.

Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev
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"Обычно суд выносит решение через две недели после завершения слушаний. Однако в таком объемном деле это невозможно. На данном этапе нельзя сказать, сколько времени потребуется суду для вынесения вердикта", - заявил судья, поясняя, почему для вынесения вердикта зарезервированы три даты.

Он также проинформировал, что суд в Нидерландах приобщил к делу ряд документов, полученных от судебного следователя. "Это содержание бесед с тремя свидетелями, доклад экспертов Института криминалистики Нидерландов по сравнительному анализу речи и ряд докладов Королевской военной академии Бельгии, которые были доступны прокуратуре, но ранее не были включены в досье", - отметил Стейнхёйс.

Напомним, пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа - 298 человек - погибли.

В мире Юго-Восточная Азия Малайзия В мире экс-СССР Украина Крушение Boeing под Донецком

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