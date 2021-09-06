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Рубрика: Общество

Роспотребнадзор запустит "горячую линию" по вопросам питания в школах

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

С понедельника Роспотребнадзор запускает во всех субъектах РФ "горячую линию", посвященную вопросам организации питания в общеобразовательных организациях. Консультацию можно будет получить с 6 по 17 сентября, говорится на сайте ведомства.

Фото: GettyImages
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Специалисты готовы проконсультировать по вопросам, касающимся организации питания школьников, роли администрации образовательного учреждения в процессе организации питания, об аспектах возможного родительского контроля за питанием детей, а также разъяснят принципы здорового питания.

Отмечается, что номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках "горячей линии", и адреса консультационных центров можно найти на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.

Ранее в ходе Общероссийского родительского собрания родители поинтересовались, будут ли ученики младших классов российских школ и дальше получать горячее бесплатное питание. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, проект будет продолжен. Более того, на 4 миллиарда рублей больше будет выделено в 2021 году на горячее питание для учеников начальных классов. Смогут ли бесплатно питаться в школах ребята из 5-11 классов? Это, по словам министра, зависит от бюджетных возможностей регионов. К тому же в России появится реестр школьников, которым необходимо специальное питание.

Общество Образование Правительство Роспотребнадзор

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