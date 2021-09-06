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06.09.2021 13:44
Рубрика: Легковые авто

Российский авторынок снова в яме: из лидеров удержалась только Toyota

Текст: Андрей Полухин
Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Российский авторынок в августе 2021 года показал рекордное падение с июня 2020-го. Динамика продаж новых легковых автомобилей составила минус 17% относительно показателя годичной давности. Это более 23,3 тысячи машин разницы, следует из очередного отчета Ассоциации европейского бизнеса.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Провал в объемах реализации зафиксировали все лидеры рынка, за исключением, пожалуй, Toyota. Так, Volkswagen потерял 41% продаж, Skoda - 39%, АвтоВАЗ - 32%, Nissan - 28%, Hyundai - 19%, Kia - 13%, Renault - 11%. На этом фоне падение Toyota на 4% кажется несущественным.

Ситуацией воспользовались отечественный ГАЗ, который за счет легкой коммерческой техники прибавил 34% продаж, а также ведущие китайские марки. Одна из них вновь прорвалась в топ-10 - на этот раз Chery с динамикой в 163%. Это девятое место в общем зачете.

- Хотя спрос остается стабильным, падение производства в результате нехватки электронных компонентов на мировом рынке продолжает увеличивать разрыв между спросом и предложением, оказывая негативное влияние на объемы продаж. Поскольку никаких признаков быстрого решения этой проблемы нет, мы ожидаем нестабильность продаж и дальнейшее сокращение рынка в ближайшие несколько месяцев, - прокомментировал председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Кстати, по итогам 8 месяцев динамика продаж пока остается положительной - 21,3% продаж.

#Toyota