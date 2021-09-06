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06.09.2021 15:03
Рубрика: Власть

Сенатор предложил проанализировать ситуацию с двойниками на выборах

Текст: Дмитрий Гончарук

До того, как обсуждать возможные изменения в законодательство по борьбе с кандидатами-двойниками на выборах, нужно проанализировать ситуацию. Такое мнение высказал член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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В ходе нынешней избирательной кампании зафиксировано несколько случаев выдвижения однофамильцев в одном и том же округе. Например, в Санкт-Петербурге конкуренцию действующему депутату заксобрания от "Яблока" Борису Вишневскому составили еще два Бориса Вишневских, а в одном из округов Москвы за голоса избирателей на выборах в Госдуму борются два кандидата по фамилии Волков, причем один от КПРФ, другой - от "Коммунистов России".

"Надо понаблюдать, проанализировать ситуацию, изучить мнения экспертов, насколько это явление масштабно, как оно может реально влиять на волеизъявление граждан, прежде чем обсуждать возможные изменения в законодательство", - сказал Башкин РИА Новости.

Политик признался, что сам сталкивался с этой технологией. "Но я те выборы не проиграл. Два человека с похожими фамилиями - это не единственный прием для того, чтобы завоевать голоса избирателей", - добавил он.

Сенатор напомнил, что главная задача законодательства - обеспечить прозрачность, легитимность выборов, гарантировать свободное волеизъявление граждан.

Ранее в понедельник глава Центризбиркома Элла Памфилова жестко осудила тех, кто применяет технологию по выставлению двойников. Она сообщила, что по окончании избирательной кампании комиссия подготовит рекомендации для законодателей, как бороться с этим явлением.

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