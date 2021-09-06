Шойгу рассказал о промышленных центрах рядом с новыми городами в Сибири

Промышленный центр с привлекательной экономикой и долгосрочным потенциалом роста может появиться в Сибири между Братском и Красноярском. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Ранее он уже предлагал построить новые города в Сибири. Идея понравилась главе государства. "Президент Путин прямо сказал, что, конечно, такая инициатива Шойгу ему импонирует, - заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. - Конечно, это задумка амбициозная, крупная, поэтому надо ее очень тщательно, скрупулезно обговаривать и готовить. Процесс начнется".

Новые населенные пункты могут также появиться в районе Канска и Лесосибирска. В этих местах можно добывать и перерабатывать медь и различные редкоземельные металлы.

"В районе Канска имеется потенциал по созданию углехимического производства востребованных пластиков. Вокруг Лесосибирска имеется достаточный потенциал для создания кластера "Лес и строительные материалы", - сказал глава Минобороны.

Тем же, кто пожелает переехать в Сибирь, чтобы жить в новых городах, могут предоставить определенные льготы, например "сибирскую ипотеку" или увеличенный размер материнского капитала.