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06.09.2021 10:45
Рубрика: В мире

Силы сопротивления опровергли заявления талибов о захвате Панджшера

Текст: Юрий Когалов

Фронт национального сопротивления в афганской провинции Панджшер опроверг заявление движения "Талибан" (запрещено в РФ) о взятии региона под контроль.

Сопротивление в Панджшере заявило о больших потерях талибов

Как отмечается в публикации на странице сил сопротивления в Twitter, Фронт продолжает занимать все стратегические позиции. "Мы заверяем народ Афганистана, что борьба против талибов и их партнеров будет продолжаться до тех пор, пока не восторжествуют справедливость и свобода", - говорится в распространенном сообщении. Заявление "Талибана" о взятии Панджшера было названо ложью.

Ранее представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что движение полностью взяло под контроль провинцию Панджшер. По его словам, последний оплот сопротивления полностью захвачен, повстанцы потерпели поражение и бежали. "Последние усилия по обеспечению полной безопасности в стране также принесли результаты, и провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата", - говорится в его заявлении, опубликованном в Twitter.

Свои слова о захвате Панджшера Муджахид повторил и после появления в соцсетях заявления сил сопротивления. На пресс-конференции он заверил, что война в Афганистане окончена. "Для нее больше нет никаких оправданий. Пришло время обустраивать нашу страну", - цитирует ТАСС его выступление. По словам Муджахида, "любой, кто возьмет оружие в руки, является врагом народа и страны".

"Новое правительство будет объявлено в течение следующих нескольких дней", - добавил представитель талибов.

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