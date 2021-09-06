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06.09.2021 09:56
Рубрика: Происшествия

СК намерен расследовать преступления японцев в годы войны

Текст: Иван Петров
Следственный комитет РФ готов начать расследование преступлений, совершенных японскими военными в годы Второй мировой войны. Речь о жестоких убийствах советских военнопленных и проведении опытов над людьми. Об этом в понедельник на открывшемся форуме "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы" рассказал зампредседателя СК России Александр Федоров.
Фото: Александр Становов/Фотохроника ТАСС Фото: Александр Становов/Фотохроника ТАСС
Фото: Александр Становов/Фотохроника ТАСС

По его словам, всех причастных к убийствам военнопленных и случаи проведения бесчеловечных опытов на них необходимо установить. "Их имена и все преступления должны быть преданы огласке. Такая работа ведется в настоящее время Следственным комитетом России в отношении преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками. Но имеются все правовые и нравственные основания провести аналогичную работу и в отношении японских преступников, так и не понесших заслуженного наказания", - сказал Федоров.

Фото: iStock
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Замглавы СКР отметил, что о судьбе японских преступников, разрабатывавших и испытывавших бактериологическое оружие, сегодня следует помнить тем, кто продолжает работу над новыми методами и средствами ведения биологической войны или вынашивает такие намерения.

Чуть ранее Федоров рассказал, что озабоченность и российских специалистов, и всего мирового сообщества вызывает "бесконтрольное и ничем не ограниченное расширение зарубежной биологической инфраструктуры военного ведомства США в сопредельных с Российской Федерацией и расположенных вблизи границ Российской Федерации государствах".

Накануне ФСБ России рассекретила архивы о казнях японцами советских граждан.

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