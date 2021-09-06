Кеннет Файнберг (Майкл Китон) - матёрый юрист, чей профиль - компенсации за моральный и физический ущерб. Хладнокровный, в меру циничный, умный, авторитетный - неудивительно, короче, что именно его конторе предложили назначать выплаты семьям жертв терактов 11 сентября.

Такое кино рано или поздно должно было появиться. Мелодрамы про осенний ужас 2001-го уже были, фильм-катастрофу давно сделал Оливер Стоун, а вот процессуальные аспекты до сих пор не особо трогали. Хотя интересного там немало. Напомним вкратце: сразу после атак возник неиллюзорный риск массовых судебных исков против авиакомпаний, служб безопасности и даже непосредственно Белого дома. Поэтому Конгресс вкупе с администрацией Буша-младшего решили действовать на упреждение - удовлетворить претензии огульно. Создать фонд и разработать универсальную формулу платежей, чего ради Файнберга, собственно, и позвали.

Далее нарисовались предсказуемые нюансы и трудности. Вот, скажем, дилемма - какой суммы заслуживают родные погибшего финансового директора, и какой - бедные родственники с ног до головы закредитованной мексиканской посудомойки? Почему нельзя просто взять и выписать всем одинаковые усреднённые чеки? Кому правильнее заплатить: родителям гея, которые сына не очень-то любили, или его безутешному партнёру - человеку, с точки зрения закона, абсолютно постороннему? Как поделить деньги между детьми покойного, если трое родились в законном браке и двое на стороне?

Правда, всё это вопросы для газетных статей и обстоятельных документалок, а релиз у Netflix и режиссёра Сары Коланджело всё-таки художественный - с нехитрой, но эффективной голливудской драматургией. Бюрократ-формалист, который привык мерить реальность математикой, окунается в бурлящий океан эмоций, главная из которых - чудовищная, ни с чем не сравнимая боль. И окунувшись понимает, что 9/11 - не цифры на бумажке, а живые люди. Что живым людям надо, прежде всего, внимательно смотреть в глаза. Что, в конце концов, в предложении "Сколько стоит жизнь" существительное куда весомее местоимения и глагола.

Артисту калибра Китона изобразить подобную метаморфозу, понятно, раз плюнуть; сначала он самоуверенно улыбается, затем глубокомысленно хмурит брови. Кому Китона не хватает - в оппозиции ему тоже орденоносный топ-исполнитель: Стэнли Туччи играет самопровозглашённого лидера пострадавших. Роль у него, объективно говоря, небольшая, однако вполне достаточная, чтобы добавить в титры ещё одную громкую фамилию. Плюс Эми Райан мелькает в эпизодах, придавая афише дополнительную солидность. В остальном - старательная, прилежная картина сильно бы выиграла, снимай её, например, Спилберг по сценарию, например, Соркина.

Эти двое как раз умеют скрадывать типичные жанровые изъяны, бросающиеся здесь в глаза: слишком много разговоров в ущерб действию, ощутимо не хватает динамики, очевидные вещи разжёвывают чересчур подробно - зато менее очевидные потом приходится долго гуглить. Впрочем, свои номинации на "Оскар" Worth наверняка получит. Поскольку история, во-первых, важная. Во-вторых, разыгранная звёздами. В-третьих, очень характерная для Соединённых Штатов, где стать героем - экрана и вообще - можно не только превозмогая или жертвуя, не только на разрыв аорты, но и будучи честным, добросовестным трудягой. Журналистом, полицейским, охранником, адвокатом - да кем угодно, в принципе. Есть, кстати, чему поучиться.

3.5