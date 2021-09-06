Таиланд планирует пускать вакцинированных туристов без карантина

С 1 октября власти Таиланда намерены открыть Бангкок и четыре провинции для вакцинированных туристов без прохождения карантина, заявил представитель МИД королевства Натапану Нопакун.

Он отметил, что в стране ранее были запущены две программы, которые уже принесли экономике свыше 50 миллионов долларов, а с 1 октября правительство планирует по аналогичным схемам открыть пять новых направлений, включая столицу и провинцию Чонбури, где находится популярный у россиян курорт Паттайя. Позже, к середине октября, ожидается открытие еще 21 провинции.

"Детальная информация по этому вопросу будет озвучена в ближайшее время", - цитирует чиновника ТАСС.

В Таиланде до 30 сентября действует режим чрезвычайного положения. С начала пандемии было зарегистрировано свыше 1,13 миллиона случаев заражения коронавирусом, а за последние сутки заболели 13,9 тысячи человек.

Ранее королевство разрешило туристам, привитым российской вакциной "Спутник V", приезжать на остров Пхукет без необходимости проводить 14 суток в карантине.