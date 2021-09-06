Талибы захватили мавзолей отца лидера афганского сопротивления

Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ - прим.ред.) заявили о захвате мавзолея "Панджшерского льва" Ахмада Шаха Масуда - отца Ахмада Масуда, лидера афганского сопротивления в провинции Панджшер. На распространенном в интернете видео демонстрируется пустая площадь перед мавзолеем, возле которого нет ни одного защитника.

Как утверждают талибы, они не намерены разрушать усыпальницу или еще как-либо вредить ей. По их словам, Масуд-младший, который со своими соратниками ушел в горы, недостоин памяти своего отца, "настоящего героя". Как заявляют талибы, он бросил тех, кто на него наделся.

Сам мавзолей находится неподалеку от города Базарак - столицы провинции Панджшер, где было организовано сопротивление талибам.

Напомним, ранее представитель "Талибана" Забиулла Муджахид заявил, что талибы установили контроль над Панджшером и что война в Афганистане закончена. "Для нее больше нет никаких оправданий. Пришло время обустраивать нашу страну", - отметил Муджахид. Он принес извинения мирным жителям, которым был причинен вред, подчеркнув, что ответственность за это лежит на силах сопротивления. Он также проинформировал, что состав нового правительства будет объявлен в течение ближайших нескольких дней.

Фронт национального сопротивления со своей стороны опроверг утверждения о захвате Панджшера, а его лидер призвал афганцев к восстанию.