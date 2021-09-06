В Армении одобрили вакцину "Спутник Лайт"

Медицинская сестра демонстрирует флакон с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" перед вакцинацией медработников от COVID-19 в городской клинической поликлинике №2 в Новосибирске. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российская вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" одобрена для применения Минздравом Армении, сообщили в РФПИ.

В феврале Армения разрешила к применению двухкомпонентную вакцину "Спутник V", а теперь одобрен "Спутник Лайт", являющийся ее первым компонентом.

"Вакцинация препаратом "Спутник Лайт" позволит ограничить распространение коронавируса в стране и ускорит создание популяционного иммунитета", - говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.

"Спутник Лайт" используется в России, а также ряде других стран. Исследования показывают, что вакцина эффективна и безопасна. Так, аргентинские специалисты установили, что ее эффективность при вакцинации пожилых людей составляет 78,6-83,7%. Сейчас изучаются возможности рекомбинации с препаратами других производителей.

На прошлой неделе Бахрейн разрешил применение вакцины "Спутник Лайт" в качестве бустерной, то есть, для усиления защиты после прививки двухкомпонентным препаратом.