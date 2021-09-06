В каком случае водитель за нарушение правил не будет привлечен к ответственности

Даже совершив грубое нарушение правил, водитель может избежать ответственности. Если это нарушение он совершил по крайней необходимости, чтобы избежать более тяжких последствий. На это указал Верховный суд, разбирая дело о ДТП.

У водителя есть выбор: попасть в аварию строго по правилам или, нарушив их, избежать катастрофы. Фото: Олег Укладов/РГ

Авария произошла в Смоленской области. Согласно протоколу, составленному на месте происшествия, некая гражданка Кучерявая на своем автомобиле выехала на встречную полосу там, где это запрещено разметкой, и столкнулась с другим автомобилем. Казалось бы, вина ее очевидна. Нельзя выезжать на встречную полосу там, где это запрещено. Поэтому сотрудники ГИБДД направили дело в суд. Мировой судья, не долго раздумывая, назначил ей штраф 5 тысяч рублей. Ведь такое нарушение она совершила впервые. Однако женщина не согласилась с назначенным наказанием и последовательно его обжаловала, дойдя до Верховного суда. Верховный суд с решениями нижестоящих судов не согласился.

В своей жалобе гражданка Кучерявая заявила, что выехала на полосу встречного движения, чтобы не столкнуться с двигавшимся в попутном направлении автомобилем, водитель которого, совершая маневр разворота, ввел ее в заблуждение.

Этой позиции, отметил ВС, дама придерживалась с момента возбуждения производства по делу.

Она последовательно утверждала, что в сложившейся ситуации уходила влево от столкновения с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем, водитель которого, притормаживая, сместился к правому краю проезжей части и, включив непосредственно перед началом маневра указатель левого поворота, начал разворачиваться.

С ним-то она и встретилась уже на встречной полосе. Отметим только, что маневр разворота в этом месте также запрещен. Там нанесена сплошная линия разметки.

Следовать правее гражданка сочла нежелательным, так как в случае столкновения с правой стороны автомобиль второго участника могло закрутить с возможным переворотом. Также Кучерявая указывала, что вторым водителем были нарушены правила, в силу которых он при совершении разворота вне перекрестка должен был уступить дорогу попутным и встречным автомобилям.

Нарушение правил дорожного движения, чтобы избежать более тяжких последствий, освобождает от ответственности

Верховный суд напомнил, что по статье 26.1 Кодекса об административных правонарушениях в числе иных обстоятельств по делу об административном правонарушении выяснению подлежат: виновность лица в совершении правонарушения, обстоятельства, исключающие производство по делу, иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, причины и условия совершения правонарушения. Мировой судья эти обстоятельства не исследовал. Им не уделили должного внимания и вышестоящие суды.

Действия, совершенные водителем по крайней необходимости, относятся к числу обстоятельств, исключающих производство по делу о правонарушении

Оставляя постановление мирового судьи без изменения, судьи районного и кассационного судов указали, что обстоятельства, при которых совершено нарушение, не отвечают условиям, при наличии которых возникает состояние крайней необходимости.

Однако обстоятельства, на которые дама ссылалась в ходе производства по делу, объективно подтверждены видеозаписью, из содержания которой следует, что на встречную полосу она выехала, пытаясь избежать столкновения.

"В рассматриваемом случае следует признать, что, выезжая на полосу, предназначенную для встречного движения, Кучерявая действовала в целях предотвращения столкновения, то есть в состоянии крайней необходимости", - указал Верховный суд.

Действия, совершенные в состоянии крайней необходимости, относятся к числу обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении. Поэтому Верховный суд постановил все решения нижестоящих судов отменить, производство по делу прекратить.