Видео: китаец принес в автосалон 17 мешков мелких монет

Главной сделкой этого года - а может и не только этого - для работников автосалона в китайском городе Чжоукоу стала не продажа элитного суперкара с 600 л.с. местному олигарху. И не партия грузовиков в отдаленную деревню. А продажа машины эконом-класса ценой за смешную сумму в 51 тысячу юаней (7,8 тысячи долларов). В сделке приняли участие два десятка сотрудников автосалона, которые три часа (!) пересчитывали принесенные клиентом деньги.

Дело в том, что вся сумма была в мелкой монете - 1 юань, 5 цзяо (1/2 юаня) и 1 цзяо (1/10 юаня). Как долго покупатель копил на машину - не уточняется, известно лишь, что он работает в мукомольном бизнесе и деньги привез в 17 мешках из-под муки. Как уточнила менеджер, оформлявшая сделку, предприниматель, немолодой мужчина, покупал автомобиль своему сыну.

Может быть, в какой-то другой стране менеджеры магазина брезгливо отказались бы от столь трудоемкой сделки, но китайские продажники высыпали деньги на пол салона и принялись их терпеливо пересчитывать, раскладывая по столбикам. Через три часа все начали жаловаться на судороги в руках, но все-таки досчитали монеты и оформили покупку.

В комментариях под видео, быстро ставшим в Китае вирусным, остряки вдоволь натешились и над покупателем, и над продавцами, и лишь один здравомыслящий пользователь с ехидцей заметил: "Зачем это сделали в автосалоне? После сделки нужно будет сдавать выручку в банк и там весь ад повторится снова".