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06.09.2021 17:00
Рубрика: Видео

Видео: запрыгнул в окно едущей машины и предотвратил аварию

Текст: Вадим Давыденко

Героем бразильских СМИ и соцсетей на этой неделе стал автомеханик Марсело Милек из муниципалитета Кастро, штат Парана. С ловкостью героя голливудского боевика он сумел запрыгнуть в окно катившегося под уклон автомобиля и остановить его за пару секунд до аварии.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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На видео не очень хорошо видно, что водителя в салоне машины нет и что она катится под уклон сама по себе, но Марсело наметанным взглядом специалиста успел это заметить и представил себе последствия.

"Вот дети, играющие со скейтбордами, велосипедами. Я прыгнул в машину, чтобы избежать трагедии", - объяснил он журналистам.

Кстати, в этот момент Марсело шел по улице не один, а с коллегой по работе, и тот, судя по видео, тоже был готов рискнуть собой и любой ценой останавливать машину. Бразильским кинематографистам, похоже, стоит присмотреться к ловким и отчаянным парням.

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