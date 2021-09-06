Володин назвал разрушительным предвыборный популизм

Популизм и демагогия некоторых политиков в преддверии предстоящих выборов разрушительны для страны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Тверскую область. Он подчеркнул, что Россия не переживет еще одной революции.

Выступая на форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021-2026", спикер напомнил о трагических потрясениях для нашей страны - революции 1917 года и распаде СССР в 1991 году. Он подчеркнул, что развитие РФ возможно только при условии защиты от таких потрясений.

"Наша страна еще одной такой революции не выдержит", - считает Володин. В связи с этим в преддверии выборов он посоветовал политикам отдавать себе отчет, что популизм и демагогия разрушительны. "Так же разрушительны, как бездействие, равнодушие, - добавил спикер. - Это, если хотите, две стороны одной медали".

В ходе рабочей поездки председатель Госдумы также посетил Тверской механический завод электротранспорта, где обсудил с представителями предприятия вопросы обновления подвижного состава, отметив, что "за скоростными трамваями - будущее".