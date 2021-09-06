Захарова: Россия не является стороной Минских договоренностей

Россия не является стороной Минских договоренностей. Странно, что посольство США на Украине об этом не знает. Так в МИД РФ прокомментировали сообщения в СМИ, что американское диппредставительство в Киеве призвало Москву полностью выполнить свои минские обязательства.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что в документах минского пакета нет ни слова о каких бы то ни было обязательствах Москвы, но такие обязательства имеют стороны конфликта: Киев и Донецк с Луганском. И Белый дом мог бы повлиять на своих партнеров в Европе, чтобы Киев начал выполнять все пункты в обозначенной последовательности.

"Что мешает Вашингтону это сделать? Ведь по другим вопросам (земельная и судебная реформы, закупки вооружений, здравоохранение) американские указания выполняются киевским режимом ретиво", - привела конкретный пример Захарова. Комментарий опубликован в Facebook.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что украинские власти вместо того, чтобы выполнять Минские соглашения, занимаются "словесной эквилибристикой". "То считают, что Русь - это их исконное название, то говорят, Крещение Руси - это как раз праздник украинский, ну и так далее", - подчеркнул министр. Ясно одно - Киев будет и дальше наращивать антироссийскую риторику для того, чтобы Запад продолжил его поддерживать.