Автомобили на электрической тяге могут пустить на выделенки

Законопроект, дающий право электромобилям ездить по полосам для общественного транспорта, разработал председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Таким образом сенатор рассчитывает поднять спрос на электрокары и гибридные авто.

"В пункте 18.2 Правил дорожного движения РФ перечислены транспортные средства, которым на дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств разрешены движение и остановка. Законопроектом предлагается дополнить соответствующий перечень транспортных средств электромобилями и гибридными автомобилями", - цитирует ТАСС выдержку из пояснительной записки к законопроекту.

Сенатор пояснил, что сейчас доля электромобилей и гибридных автомобилей, по данным "Автостата", в общей совокупности легковых машин в России упала, "в связи с чем требуются меры стимулирования и поддержки владельцев".

Так, российский парк электромобилей в 2020-м вырос на 71 процент по сравнению с 2019 годом. "С января по октябрь 2020 года объем реализации новых легковых автомобилей с гибридной силовой установкой (двигатель внутреннего сгорания + электромотор) в России составил 251 единицу. Это на 5,6% меньше, чем за 10 месяцев 2019 года (266 штук). На долю продаж гибридных автомобилей в России приходится 0,02% от общих продаж легковых автомобилей", - подчеркивается в пояснительной записке.

Уже со следующего года в России в рамках эксперимента сделают свободным проезд электрокаров по платным трассам.

Об этом говорится в утвержденной правительством концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта на ближайшие 10 лет.

"Важнейшее направление работы - поддержка производства электромобилей и стимулирование спроса на них. Такие транспортные средства, например, будут включены в программы льготного кредитования и лизинга, а со следующего года планируется запустить эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам", - отмечалось в сообщении на сайте кабмина.

Электромобили будут включены в программы льготного кредитования и лизинга, а со следующего года планируется запустить эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам

Кроме того, планируется, что электромобили для россиян со временем станут доступнее.

Так, крупные банки готовы давать кредит под 3 процента годовых для приобретения такого транспорта у дилеров.

Электрокары чаще всего покупают жители Москвы - 40%, на втором месте Санкт-Петербург - более 12% и на третьем месте Московская область - около 10%.

Остальная часть электрокаров была приобретена в Свердловской области и Краснодарском крае. Лишь четыре новых электромобиля купили в остальных регионах.

Самыми популярными моделями среди россиян стали Porsche Taycan (продана 51 штука) и Audi e-tron (38 штук), их россияне приобретали в 60% случаев. Стоимость Porsche Taycan начинается от 6,7 млн руб., Audi e-tron - от 6,2 млн.