Байден: До признания США власти талибов еще очень далеко

Соединенные Штаты не собираются в ближайшей перспективе признавать представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в качестве новых руководителей Афганистана.

Об этом в понедельник журналистам сообщил президент США Джо Байден, пишет ТАСС. "Нет. До этого еще очень далеко", - заявил американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что гипотетическое признание представителей "Талибана" в качестве новой власти Афганистана не стоит в повестке дня официального Вашингтона. "Как и при любых других обстоятельствах, это будет зависеть от определенных условий", - отметила она.