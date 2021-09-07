Церемония прощания с Бельмондо пройдет в четверг

Общенациональная церемония, посвященная памяти Жан-Поля Бельмондо, скончавшегося на 89-м году жизни, состоится в четверг в парижском Доме инвалидов, где по давно сложившейся традиции Франция прощается со своими выдающимися гражданами. Об этом объявили в Елисейском дворце. Участие в церемонии примут члены правительства, лидеры политических партий, родные и близкие актера. И, конечно, президент Эмманюэль Макрон, который накануне назвал Бельмондо "потрясающим героем и так хорошо знакомой всем фигурой, неутомимым смельчаком и волшебником слова, в котором мы видели самих себя".

Тем временем к особняку на улице Сен-Пер в VI округе Парижа, где последние годы жил Жан-Поль с домочадцами, приходят многочисленные парижане, оставляя цветы и зажженные свечи.

Их печаль велика. Ведь во Франции, и это не преувеличение, не было актера, который бы вызывал у сограждан такую всеобщую любовь и восхищение. Им импонировали порой бесшабашная, дартаньяновская удаль Бельмондо, с которой в молодые годы тот самостоятельно выполнял головокружительные каскадерские трюки, его юмор, уникальное обаяние. И, конечно же, подлинный талант, позволявший играть самые разноплановые роли, что еще в начале 50-х годов признали его друзья по Высшей консерватории (училище) драматического искусства, в том числе Жан Рошфор, Бруно Кремер.

Кстати, именно тогда Жан-Поля стали среди своих называть "Бебель", что, как оказалось, имеет непосредственное отношение... к Максиму Горькому. Дело в том, что в те годы будущие звезды засматривались лентой культового режиссера Жана Ренуара "На дне" по знаменитой пьесе русского классика. Так вот в ней роль Васьки Пепла играл Жан Габен, которого боготворил Бельмондо. Вот и окрестили его однокашники "Пепел", что затем превратилось в "Бебель" и закрепилось за ним навсегда.

Об уходе Бельмондо глубоко скорбит Ален Делон. "Я совершенно подавлен... Он был частью моей жизни: ведь мы начинали вместе 60 лет тому назад", - заявила знаменитость французского кино в эфире одного из новостных телеканалов. Актеров, которые были партнерами в таких лентах, как "Борсалино", "Один шанс на двоих", связывали годы соперничества на кинематографическом Олимпе Франции и настоящей дружбы. Недаром в полуторачасовом документальном фильме "Бельмондо о Бельмондо", отснятом в 2015 году с подачи Поля, сына "Бебеля", Делон признался: "С твоим отцом почти полвека мы неслись вперед, как на гонках, голова к голове! И это было потрясающе!" В той же ленте Жан-Поль Бельмондо сказал, что прожил счастливую жизнь, а если о чем и вспоминает с грустью, то об ушедших друзьях, и добавил: "Такова жизнь, надеюсь, что увижусь с ними там, на небесах".

Хотя о месте захоронения актера пока не сообщается, вполне вероятно, что им станет столичное Монпарнасское кладбище, где покоится его отец - известный французский скульптор Поль Бельмондо.