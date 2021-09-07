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07.09.2021 19:31
Рубрика: Digital

Чем удивит новая версия Windows

Текст: Антон Благовещенский
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8555)
Совсем немного времени осталось до официального выхода новой операционной системы от Microsoft - Windows 11. Программная платформа нового поколения была с помпой анонсирована в июне этого года, позднее возможность испытать ее в деле получили все желающие.
Релиз операционной системы Windows 11 состоится 5 октября. Фото: Gettyimages Релиз операционной системы Windows 11 состоится 5 октября. Фото: Gettyimages
Релиз операционной системы Windows 11 состоится 5 октября. Фото: Gettyimages

Однако стабильной версии, предназначенной для массового потребителя, пока нет - она будет доступна 5 октября. Чем же разработчики из Microsoft удивят пользователей, которые привыкли к Windows 10 - достаточно многофункциональной системе?

Фото: Microsoft
Windows 11 выйдет в октябре. Есть два способа установить ее прямо сейчас

Во-первых, полностью поменяется интерфейс. Он станет более лаконичным, "прозрачным" и легким, лишится острых углов (края окон будут скруглены) и резких цветовых оттенков. А кнопка меню "Пуск", с которого многие пользователи начинают работу, переедет из левого нижнего угла в центр панели задач. Насколько это удобно, вопрос спорный, но те, кому нововведение покажется лишним, смогут перенести кнопку "Пуск" на привычное место.

Во-вторых, в Windows 11 можно будет устанавливать и запускать приложения для Android. В десятой версии такой фокус работал только со смартфонами Samsung, причем далеко не всех моделей. Теперь же интеграция настольных ПК и мобильных устройств станет еще более тесной: можно будет открыть практически любое Android-приложение на компьютере или ноутбуке и работать с ним при помощи мышки.

В-третьих, новая операционная система позволит быстро и просто создавать виртуальные рабочие столы и переключаться между ними. Мы привыкли, что при загрузке Windows у нас есть один рабочий стол со значками, файлами и программами - теперь их можно сделать несколько. Например, для работы, учебы и развлечений. Или если в доме один компьютер и несколько детей, у каждого ребенка может быть свой персональный рабочий стол - со своими программами, обоями, отдельным браузером.

Другие изменения не так заметны для обычного пользователя, но тоже достаточно важные. Среди них - улучшенная графика в играх, включая яркие, реалистичные цвета и плавность анимации, быстрый доступ к библиотеке игр Xbox, а также удобные виджеты рабочего стола. На специальной панели можно закрепить большие удобные значки с прогнозом погоды, последними сообщениями в почте, календарем, напоминаниями и другой информацией.

Windows 11 будет доступна в виде бесплатного обновления для тех, у кого уже установлена лицензионная версия Windows 10. Однако некоторые пользователи столкнутся с тем, что в Microsoft изменили требования к компьютерному "железу". Формально Windows 11 запустится даже на довольно слабых процессорах с частотой от 1 ГГц и 4 Гб оперативной памяти (такими характеристиками обладают многие ПК начального уровня). Среди других требований - 64 Гб на жестком диске, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и дисплей с диагональю от 9 дюймов с разрешением не ниже HD (720 пикселей по короткой стороне). Однако в требованиях также указаны модуль TPM 2.0 и поддержка протокола UEFI Secure Boot.

"TPM 2.0 и UEFI Secure Вoot используются для формирования так называемой цепи доверия. Они контролируют и защищают компьютер с момента нажатия кнопки питания до старта операционной системы, которая может иметь собственные защитные средства. К примеру, возьмем частный дом - в нем окна и двери могут быть с решетками для защиты от проникновения, но подвал в фундаменте окажется без средств обеспечения безопасности. Понятно, что в такой дом будет легко проникнуть через подвал и вынести все ценные вещи", - комментирует необходимость этих систем Павел Коростелев, руководитель отдела продвижения продуктов компании "Код безопасности".

Грубо говоря, UEFI Secure Boot защищает компьютер от запуска "непроверенного" программного кода и во время загрузки, и во время работы.

Фото: Microsoft
Почему нельзя ставить Windows 11 на старые компьютеры. Главная причина

"Модуль TPM позволяет повысить уровень безопасности системы. С его помощью можно обеспечить защищенную работу многих встроенных в Windows технологий безопасности. Каждый TPM-модуль уникален, что позволяет однозначно идентифицировать подлинность устройства, - говорит IT-директор компании ESET Руслан Сулейманов. - Также можно задействовать этот модуль для привязки лицензий ПО, копий музыки или книг, сделав недопустимым их использование на других устройствах".

Стоит ли пытаться быть в числе первых и установить новую Windows 11 в день выхода? "Первые сборки новой ОС могут содержать приличное количество ошибок и уязвимостей, - говорит Коростелев. - Лучше все же дождаться первого пакета обновлений, закрывающего большинство ошибок и уязвимостей, после чего загружать операционную систему на устройство".

С ним согласен Сулейманов. "Особого смысла устанавливать Windows 11 в числе первых я не вижу. Действительно, первые версии нового ПО, тем более такого сложного и комплексного, как операционная система, могут иметь какие-то ошибки и проблемы. Особенно это касается совместимости со старыми устройствами и программным обеспечением", - говорит он. В то же время перейти на новую ОС в любом случае придется до 2025 года, если не хочется остаться без обновлений и исправления ошибок.

Digital Технологии

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