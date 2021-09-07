Мясников назвал провоцирующие рак кишечника продукты

Одним из факторов риска развития рака толстого кишечника может стать чрезмерное употребление красного мяса.Об этом заявил телеведущий и врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Речь идет не только о говядине и баранине, но и о колбасах, ветчине, сардельках, сосисках и беконе. В список риска, по мнению специалиста, также входит свинина.

"Онкологи официально рассматривают это мясо как канцероген наравне с табаком, алкоголем и химикатами", - сказал врач.

К другим факторам риска развития онкологического заболевания относятся язвенный колит и плохая наследственность.

Впрочем, полностью исключать из рациона красное мясо не стоит. В нем содержатся железо, селен, витамины группы В и незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты. Врачи советуют есть до 400-500 граммов красного мяса в неделю - это абсолютно безопасно, если нет противопоказаний.