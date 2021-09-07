"Единая Россия" предложила отменить обязательный техосмотр

"Единая Россия" предлагает отменить обязательный техосмотр. Процедуру предлагается оставить только для коммерческого транспорта и для тех случаев, когда происходит смена владельца в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"Для всех остальных случаев мы предлагаем процедуру сделать добровольной. Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Для коммерческого транспорта она действовать не будет", - передает слова Турчака пресс-служба партии.

Он отметил, что с 1994 года действующие правила проведения техосмотра уже морально устарели, а сама процедура превратилась в банальную формальность.

"И многие это воспринимают, как дополнительный налог или даже оброк при оформлении полиса ОСАГО", - добавил Турчак.

Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения уже одобрила инициативу партии по отмене техосмотра.

"Предложение "Единой России" давно назрело. Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею", - сказал глава комиссии и вице-премьер правительства Марат Хуснуллин.

Турчак сообщил, что парламентарии от "Единой России" вместе с правительством доработают необходимый законопроект, внесут в Госдуму и оперативно примут его в новом созыве.