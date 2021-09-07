Гироскутеры и другие средства индивидуальной мобильности поедут по правилам

Электросамокатам весом до 35 кг предлагается разрешить движение по тротуарам, но со скоростью не более 25 км/ч. Также для них предлагается ввести новый знак, запрещающий их движение. На рабочей группе по безопасности дорожного движения в Аналитическом центре при правительстве РФ по регуляторной гильотине обсудили новый проект поправок в правила, подготовленный минтрансом. В нем снова предлагается прописать правила для электросамокатов, гироскутеров, моноколес и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ).

На заседании напомнили, что нынешние правила безнадежно устарели. Даже ГОСТы, на которые они ссылаются, уже давно не действуют, и им на смену пришли другие стандарты. В общем документ требует обновления. В то же время согласно постановлению правительства вносить в них изменения нельзя. Можно только переиздать документ полностью в новой редакции. Минтранс это учел, и в проекте предлагается также сделать исключение для Правил дорожного движения из этого постановления правительства. И это предложение, и видение правил для электросамокатов вызвали бурное обсуждение. Мнения разделились.

Но начнем все-таки с предложений по электросамокатам. Напомним, что предыдущий проект минтранса, в котором средствами индивидуальной мобильности признавались даже роликовые коньки и скейтборды, не был одобрен на этой рабочей группе. В доработанном проекте все, что не имеет двигателя, из СИМ исключили.

Как пояснил заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского Минтранса России Владимир Луговенко, устанавливается четкая градация, где на этом транспорте можно ездить. Тем, кто старше 14 лет, можно ездить по велосипедным и велопешеходным дорожкам. Если их нет, то по тротуару. Если нет и тротуара, то по обочине. А если нет и обочины, то по правому краю проезжей части. Но при соблюдении нескольких условий. По этой дороге разрешено движение велосипедов, разрешенная скорость не превышает 60 км/ч, а СИМ оборудовано тормозной системой, звуковым сигналом, световозвращателями белого цвета спереди, оранжевого или красного цвета с боковых сторон, красного цвета сзади, фарой или фонарем белого цвета спереди.

При этом эти правила распространяются на электросамокаты, не превышающие по весу 35 кг. Надо сказать, что более 35 кг весят очень мощные самокаты с большим запасом хода. И все-таки большинство используемых в прокате моделей весят порядка 15-20 кг. Но и с разрешенным весом 35 кг - довольно мощная техника.

Представленный минтрансом проект новых Правил дорожного движения распространяется на электросамокаты весом не более 35 килограммов

Как пояснил Владимир Луговенко - 35 кг - половина веса среднестатистического человека. Эта цифра была взята после изучения рынка. Дело в том, что мощность - это не всегда скорость. Электросамокат мощностью до 250 Ватт не всякого человека в горку завезет. А как быть тем, кто живет на Урале или на Кавказе?

Скорость движения СИМ предложено ограничить 25 км/ч. При этом преимущество на тротуаре имеет пешеход. А если самокатчик создает ему помехи, то он должен спешиться или двигаться с пешеходной скоростью.

Также вводится новый знак: "Движение СИМ запрещено". Его можно устанавливать точечно в тех местах, где очень плотные потоки пешеходов. И периодически проводить рейды по выявлению нарушителей.

Впрочем, у главы Союза пешеходов Владимира Соколова оказалось огромное количество претензий к этим поправкам. Скорость 25 км/ч еще опасней для пешеходов, чем прежние 20. А разрешенный вес 35 кг вообще превращает электросамокат в машину-убийцу.

Также Владимир Соколов отметил, что эти СИМ необходимо приравнять не просто к транспортным, а к механическим транспортным средствам - средствам повышенной опасности со всей вытекающей отсюда ответственностью.

Владимир Луговенко отметил, что, по сути, эти правила закрепляют сегодняшнее положение дел. Но надо с чего-то начинать. Путь в тысячу миль начинается с первого шага. А этот первый шаг делается уже два года.

И пока он делался, в правила стало невозможно внести поправки.

Как заявила президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева, за это время можно было разработать новую редакцию правил. Тем более что число поправок, которые предлагает минтранс, вполне тянет на полную переработку документа.

Однако на это Владимир Луговенко возразил. Согласно новому законодательству по регулированию в подзаконных актах не должно быть понятийного аппарата.

Все термины должны расшифровываться в законе. То есть вместе с новой редакцией правил необходимо готовить поправки в закон о безопасности дорожного движения - все это сильно затягивает процесс. Кроме всего прочего, в новую редакцию правил нужно включать еще массу всего.

В частности, предложения МВД по новой редакции перечня неисправностей. А еще -, закладывать, что примут на заседании Европейской экономической комиссии ООН по беспилотным автомобилям. Без сомнения, поправить правила найдется еще масса желающих.

Кстати, как отметили эксперты, сделать исключение для правил вряд ли позволит минюст. Дело в том, что вносить правки можно только в те нормативные акты, которые не администрируются. А за нарушение правил установлены штрафы.

Поэтому есть еще одно предложение. Временно исключить правила из этого списка. То есть внести изменение в постановление, что этот пункт вступит в силу чуть позже.

За это время - принять все срочные поправки, в том числе касающиеся электросамокатов, а потом уже готовить новую редакцию правил. Пойдет ли правительство на такое предложение - тоже вопрос открытый.

Также участники рабочей группы предложили обратиться в правительственную комиссию по безопасности дорожного движения, чтобы она дала поручение ведомствам разработать новую редакцию правил.