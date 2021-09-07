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07.09.2021 20:41
Рубрика: Экономика

Голикова рассказала, сколько россиян проводят отпуск вне своего региона

Текст: Евгения Думанская
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

За пределы своего региона проживания уезжают на отдых только 45% россиян, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Фото: Татьяна Барыбина
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Она отметила, что сфера туризма всегда была для России перспективной, так как это большая страна с богатой историей и традициями. Пандемия помогла "открыть" РФ для граждан, которые из-за закрытия границ стали больше интересоваться своей страной, и это позитивный опыт.

Так, в первом полугодии 2021 года 24,6 миллиона человек совершили поездки по стране с ночевкой, и еще примерно столько же совершили однодневные путешествия.

Однако, как рассказала вице-премьер в эфире онлайн-шоу "Маршрут к мечте", только 45% россиян выезжают на отдых за пределы своего региона проживания.

"И наша задача - сломать это", - сказала Голикова.

Ранее в АТОР предупредили, что цены на новогодние туры вырастут на 20-35% по сравнению с той стоимостью, по которой поездки можно организовать сейчас, поскольку действуют акции раннего бронирования.

Экономика Туризм Правительство Вице-премьеры Развитие туризма в России

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