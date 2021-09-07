Искусственный интеллект дописал Десятую симфонию Бетховена

Искусственный интеллект совершил, кажется, невозможное - завершил Десятую симфонию Людвига ван Бетховена. С этой композицией все непросто: полной рукописи не видел никто, считается, что сохранились лишь наброски, разбросанные по разным черновикам и рабочим тетрадям. В 1980-е годы английский музыковед и композитор Барри Купер рискнул собрать отрывки воедино и реконструировать Десятую симфонию. Теперь же за дело взялась нейросеть, которая бесстрастно и без колебаний завершила симфонию, взяв за основу сохранившиеся зарисовки и заметки известного композитора.

Композиция получила название BeethovANN 10.1, сообщает SWI. Это результат многолетней работы программиста и исследователя из Федеральной политехнической школы Лозанны Флориана Коломбо, который более десяти лет создавал и обучал специальную нейросеть.

"Было бы здорово нажать на кнопку и услышать полноценный симфонический оркестр", - объясняет цель своей работы Коломбо.

Когда "симфония" была завершена, к работе подключился дирижер Гийом Берни, который внес некоторые гармонические корректировки. Результат представили публике на концерте в Лозанне. "Симфонию" исполнил оркестр Nexus.

По словам Берни, в получившейся музыке есть что-то от Бетховена, некоторые фрагменты почти гениальны, но все-таки это BeethovANN. Однако дирижер признал, что это впечатляющая работа и сравнил создание нейросетью музыки с рождением новой жизни.

Но не все с воодушевлением отнеслись к подобным экспериментам. Для некоторых это ни что иное, как оскорбление памяти композитора. "Это не является оскорбительным. В то время композиторы все были авангардистами и экспериментаторами. Они всегда были в поисках новых форм и способов", - отстаивает право искусственного интеллекта на творчество Гийом Берни.