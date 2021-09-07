Новости

Песков: Россия не готова признать биткойн официальной валютой 13:03
В Пскове у пустующего кинотеатра нашли древнюю церковь 13:03
Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Саратов 12:59
Депутат призвал вернуть смертную казнь для педофилов после трагедии в Кузбассе 12:57
Денис Проценко: Новая волна COVID-19 может начаться через месяц 12:50
Президент Бразилии запретил соцсетям удалять не понравившийся им контент 12:46
Названы регионы-лидеры по цифровизации госуслуг 12:45
Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве девочек в Кузбассе 12:45
АТОР: На курортах России летом 2021 года отдохнуло около 20 млн туристов 12:31
Собянин: В День города проезд по МЦК будет бесплатным 12:31
ЦИК запускает тренировку онлайн-голосования 12:25
В Индии при починке лифта нашли человека, умершего в кабине 24 года назад 12:24
Искусственный интеллект дописал Десятую симфонию Бетховена 12:15
Производство алкоголя в России уменьшается 12:11
Ален Делон о смерти Жан-Поля Бельмондо: Я совершенно раздавлен 12:07
Полярную станцию "Восток" отправили из Петербурга в Антарктиду 11:54
Оперштаб: В Москве выявлено 1187 новых случаев COVID-19 11:54
В Подмосковье запустили сервисы для отслеживания хода социальной газификации 11:46
В Минтруде рассказали, какие документы по охране труда изменятся 11:43
В Кузбассе две пропавшие школьницы найдены убитыми 11:41
В Подмосковье стартует масштабная кампания по вакцинации от гриппа 11:39
В Казани задержали одного из лидеров пирамиды Finiko 11:31
"Жизнерадостный коллега": сыгравшего Шан-Чи актера нашли на стоковых фото 11:28
Мишустин выделил 2 млрд рублей на меры по созданию "санитарного щита" 11:19
Кассаветис снимет фильм о подростковой шизофрении 11:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
07.09.2021 12:15
Рубрика: Культура

Искусственный интеллект дописал Десятую симфонию Бетховена

Текст: Наталья Лебедева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Искусственный интеллект совершил, кажется, невозможное - завершил Десятую симфонию Людвига ван Бетховена. С этой композицией все непросто: полной рукописи не видел никто, считается, что сохранились лишь наброски, разбросанные по разным черновикам и рабочим тетрадям. В 1980-е годы английский музыковед и композитор Барри Купер рискнул собрать отрывки воедино и реконструировать Десятую симфонию. Теперь же за дело взялась нейросеть, которая бесстрастно и без колебаний завершила симфонию, взяв за основу сохранившиеся зарисовки и заметки известного композитора.

Фото: metamorworks / iStock
Искусственный интеллект создает психологический портрет

Композиция получила название BeethovANN 10.1, сообщает SWI. Это результат многолетней работы программиста и исследователя из Федеральной политехнической школы Лозанны Флориана Коломбо, который более десяти лет создавал и обучал специальную нейросеть.

"Было бы здорово нажать на кнопку и услышать полноценный симфонический оркестр", - объясняет цель своей работы Коломбо.

Когда "симфония" была завершена, к работе подключился дирижер Гийом Берни, который внес некоторые гармонические корректировки. Результат представили публике на концерте в Лозанне. "Симфонию" исполнил оркестр Nexus.

По словам Берни, в получившейся музыке есть что-то от Бетховена, некоторые фрагменты почти гениальны, но все-таки это BeethovANN. Однако дирижер признал, что это впечатляющая работа и сравнил создание нейросетью музыки с рождением новой жизни.

Фото: Reuters
Роботы, мужчины в макияже и аборты: что думают в РФ о новых мировых тенденциях

Но не все с воодушевлением отнеслись к подобным экспериментам. Для некоторых это ни что иное, как оскорбление памяти композитора. "Это не является оскорбительным. В то время композиторы все были авангардистами и экспериментаторами. Они всегда были в поисках новых форм и способов", - отстаивает право искусственного интеллекта на творчество Гийом Берни.

Культура Музыка Классика Digital Технологии

Главное сегодня

Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве девочек в Кузбассе
За сутки в России подтверждено 17 425 случаев COVID-19 в 85 регионах
Собянин: В День города проезд по МЦК будет бесплатным
Кудрин объяснил, почему пора сократить госсектор в экономике
Суд в Красноярске приговорил бизнесмена Быкова к 13 годам колонии
Как готовят к полету в космос героев российского фильма "Вызов"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"