КамАЗ представил первый российский водородный электробус

Камский автозавод представил на выставке Comtrans-2021 в Москве первый российский водородный электробус КамАЗ-6290.

Низкопольная модель построена на базе электробуса КамАЗ-6282. КамАЗ-6290 с водородными топливными элементами оснащён шестью баллонами для хранения сжатого водорода. При этом баллоны установлены на крыше.

В движение новый автобус приводится электропортальным мостом фирмы ZF. Мощность водородной энергоустановки достигает 45 кВт. Максимальная скорость движения машины - 80 км/ч.

Помимо этого, КамАЗ-6290 комплектуется пневматической тормозной системой с EBS, ABS, ASR, EPB, функцией удержания на уклоне, функцией блокировки движения при открытых дверях и датчиком контроля износа тормозных колодок. Также предусмотрено торможение тяговым электромотором с системой рекуперации.

Преимуществами водородного электробуса являются экологичность, отсутствие дизельного подогревателя и запас хода. "Дальнобойность" КамАЗа-6290 составляет 250 км.

КамАЗ планирует в 2022 году испытать водородный электробус на дорогах Москвы. Тесты должны завершиться в 2023 году.

"В случае создания соответствующей заправочной инфраструктуры и спроса на новый вид экотранспорта со стороны Москвы, мы планируем организовать финишную сборку водородных электробусов на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода в столице, где уже успешно собираются камазовские электробусы", - заявил главный конструктор по автомобилям ПАО "КамАЗ" Андрей Савинков.

Фото: Валерий Карташов

Фото: Валерий Карташов