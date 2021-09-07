Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
07.09.2021 08:30
Рубрика: Коммерческий транспорт

КамАЗ представил первый российский водородный электробус

Текст: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов Фото: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов

Камский автозавод представил на выставке Comtrans-2021 в Москве первый российский водородный электробус КамАЗ-6290.

Фото: Пресс-служба президента Татарстана.
Стали известны все технические подробности о конкуренте "Газели" от КамАЗа

Низкопольная модель построена на базе электробуса КамАЗ-6282. КамАЗ-6290 с водородными топливными элементами оснащён шестью баллонами для хранения сжатого водорода. При этом баллоны установлены на крыше.

В движение новый автобус приводится электропортальным мостом фирмы ZF. Мощность водородной энергоустановки достигает 45 кВт. Максимальная скорость движения машины - 80 км/ч.

Помимо этого, КамАЗ-6290 комплектуется пневматической тормозной системой с EBS, ABS, ASR, EPB, функцией удержания на уклоне, функцией блокировки движения при открытых дверях и датчиком контроля износа тормозных колодок. Также предусмотрено торможение тяговым электромотором с системой рекуперации.

Преимуществами водородного электробуса являются экологичность, отсутствие дизельного подогревателя и запас хода. "Дальнобойность" КамАЗа-6290 составляет 250 км.

КамАЗ планирует в 2022 году испытать водородный электробус на дорогах Москвы. Тесты должны завершиться в 2023 году.

"В случае создания соответствующей заправочной инфраструктуры и спроса на новый вид экотранспорта со стороны Москвы, мы планируем организовать финишную сборку водородных электробусов на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода в столице, где уже успешно собираются камазовские электробусы", - заявил главный конструктор по автомобилям ПАО "КамАЗ" Андрей Савинков.

Фото: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов
#КамАЗ