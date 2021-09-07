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07.09.2021 15:30
Рубрика: Происшествия

Комик Мирзализаде оспорил решение о нежелательности своего пребывания в РФ

Текст: Иван Петров

Стендап-комик Идрак Мирзализаде не согласился с решением МВД России о "нежелательности пребывания" в России и оспорил его в судебном порядке. Об этом во вторник сообщили в Замоскворецком районном суде Москвы. "К нам поступило административное исковое заявление комика Идрака Мирзализаде к МВД России о признании незаконным решения о нежелательности его пребывания в России", - рассказал пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

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В суде уточнили, что в настоящее время решается вопрос о принятии иска к производству.

Напомним, в конце августа полицейские приняли решение о "нежелательности пребывания" в нашей стране Идрака Мирзализаде. Отмечалось, что в одном из своих публичных выступлений Мирзализаде допустил "выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство". "В связи с этим нахождение указанного гражданина на территории России признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц", - поясняли в МВД России.

Происшествия Правосудие Суд Правительство МВД

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