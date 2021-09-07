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07.09.2021 19:20
Рубрика: Экономика

Курс биткоина резко упал

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ходе торгов курс биткоина падал до 43,3 тысячи долларов, потеряв без малого десять тысяч в течение нескольких часов, свидетельствуют данные CoinDesk.

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Биткоин начал снижаться около полудня, к 17:40 оказавшись ниже 50 тысяч долларов. После криптовалюта стремительно падала, достигнув минимальной цены в 43,3 тысячи долларов в 18:09, а потом начала расти.

К 19:02 цена дошла до 46,7 тысячи - последний раз такое наблюдалось 1 сентября. В конце августа биткоин впервые после майского падения преодолел отметку в 50 тысяч долларов, однако, затем произошел небольшой откат.

С 3 сентября биткоин стабилизировался на уровне 50 тысяч долларов, 6 сентября стал быстро расти, достигнув к утру 7 сентября стоимости в 52,7 тысячи долларов.

Ранее эксперт предположил, что в этом году биткоин может преодолеть свой абсолютный максимум, поднявшись до 73-75 тысяч долларов.

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